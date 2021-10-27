Хаски, лайки и экотуризм: как собаки сподвигли тульскую семью переехать жить в деревню

…и что из этого вышло. Myslo побывал в гостях у семьи, которая уехала из города, чего и всем желает!

Вы слыхали, как они поют?

«Кто подписан на меня в инстаграме, знает, какие классные были у меня выходные! Так всё совпало, что мы поехали снимать в гости к «Хаски-блюз». Знаете, давно я так не отдыхала душой. Вы слышали, как умеют петь хаски? А знали, что у самоедов характер, как у моего кота? А что чай на улице из самовара лучше чая в любом кафе? Мы катались, обнимались, кормили капустой кроликов и коз, которые на мой неискушенный взгляд выглядят совсем как овечки»…

Такие отзывы и фото с красивыми голубоглазыми собаками на страничке тульского сообщества «Хаски-блюз» набирают лайки.

Менее 20 км от центра Тулы – и вы в настоящей деревне. Большой участок земли, уходящий вниз к водоему, просторный жилой дом, хозпостройки, вольеры для собак. Хозяева – многодетная семья Валерия и Оксаны Шкумат – живут здесь круглый год, хотя совсем недавно они об этом и не помышляли. Летом здесь обычная деревенская жизнь со всеми садово-огородными заботами.

А зимой участок в Волыни превращается в северное поселение с заснеженными дорожками, импровизированным чумом, собачьими упряжками...

Валерий, Оксана и их помощники ждут в гости желающих отвлечься от городской суеты, компьютеров и автомобилей. Тех, кто хочет познакомиться с красивейшими северными собаками – хаски и самоедами, узнать, что такое деревенская жизнь, подоить козу, наколоть дров и погреться чаем на улице. И конечно, заполнить ленты инстаграма потрясающими фотографиями.

Не мы выбрали – собаки!

– Началось всё с Джастина, нашей первой собаки, – рассказывает Валерий. – Дочки тогда еще были маленькие и, как водится, захотели собачку. Тогда хаски были в моде, буквально на пике. Так у нас появился красавец Джастин. Место позволяло, мы жили в частном доме в Мясново, поэтому завели Джастину невесту Ёлку. У них появились щенки. Естественно, такие события, как гонки на собачьих упряжках, мы, поклонники этих северных собак, пропустить не могли – всей семьей поехали посмотреть и буквально влюбились!

Шкуматам захотелось поучаствовать в гонках на своих собаках. Но для участия в соревнованиях двух взрослых собак мало, нужна минимум четверка, а лучше шесть. Так у Валерия и Оксаны появились еще Шкода, Сайма, Каштан…

– Этот процесс уже было не остановить, механизм был запущен, – смеется Валерий. – Собаки определили нашу дальнейшую жизнь.

В гонках на собачьих упряжках вскоре участвовали сам Валерий и его дочки. Первую нарту им дал известный в Туле заводчик хаски Андрей Белов. Очень быстро Шкуматы обзавелись и собственными санями – спортивной нартой Hokk. Шлейки, упряжь и всё необходимое для гонок тоже очень быстро купили. Тренироваться ездили в деревню Волынь, где семья приобрела участок. Катались сами, катали друзей, которые приезжали «пошашлычить».

Идея превратить хобби в бизнес пришла после «Большого тура» на Куликовом поле. Тогда на своей нарте с собаками Валерий прошел 10 км, и Шкуматы устроили настоящий праздник для тех, кто приехал поддержать его на гонках.

– А таких было много, для группы поддержки пришлось заказывать двухэтажный автобус. Шутка ли – почти 70 человек!

Все хотели прокатиться на нарте, сфотографироваться с собаками, равнодушных не было. Так возникла бизнес-идея организовать в Туле катания на собачьих упряжках. Посмотрели, как это работает у других заводчиков, в других регионах России, и разработали свою программу.

– Мы с женой по образованию педагоги-психологи, но занимались торговлей, открыв свое ИП, – надо же семью кормить. Так что нам ничто не помешало на базе своего уже существующего предприятия попробовать что-то новенькое.

Первый «выход» прошел на ура. Катали на бывшем аэродроме в Мясново, потом перебрались в Белоусовский парк – самый крутой парк Тулы. И на это был спрос.

Тем временем собак становилось всё больше. В мясновском доме стало тесно, и Валерий перевез собак в Волынь, где у семьи была земля и кое-какие постройки. Ездили туда, кормили собак, тренировали. Начали строить там жилой дом.

А потом решили перебраться туда всей семьей. Насовсем. Так получилось, что решение о том, где жить семье Шкуматов, приняли… собаки. А Валерий с женой и детьми лишь поддержали его. И нисколько не жалеют.

Собачья упряжка – как единый механизм

Говорят, название породы хаски происходит от искаженного слова «экси», что означает «эскимос». Сотни лет эти собаки существуют в северных районах для помощи человеку. Хаски – чисто ездовые собаки, выведенные на Крайнем Севере, чтобы преодолевать большие расстояния, перевозить людей и грузы.

Порода эта древняя, но за пределами Крайнего Севера появилась только в ХХ веке. По другим данным, сибирские хаски были выведены в Сибири, но в начале прошлого века попали в Америку – для гонок и разведения. Прижились на Аляске, где спасли целый город, доставив вакцину от дифтерии.

В Россию хаски «вернулись» в 1990-х и обрели популярность в начале ХХI века, но уже в качестве домашних собак.

Однако сотни лет существования этих голубоглазых красавцев именно в качестве ездовых собак не прошли даром. Они непригодны для охраны или охоты. Эти собаки выносливы, любят нагрузки, у них крепкие ноги и широкая мощная грудная клетка – специально под упряжь. Это настоящие энерджайзеры!

– Часто люди делают нам замечания: «Ваши собачки наверняка устали, дайте им отдохнуть. Вы мучаете собак, им тяжело!» Когда собаки устают, они отдыхают, – говорит Валерий. – Хаски созданы для физических нагрузок, можно сказать, рождены, чтобы бежать. И тот, кто думает, что мы мучаем собак, ошибается. Мучают хаски те, кто держит их в квартире и не гуляет с ними достаточное время, не нагружает их.

Порода на самом деле интересная. По словам Валерия, у собак свой симбиоз, своя иерархия. А вы знали, что решение о том, кем быть в упряжке, тоже принимают сами хаски?

– В упряжке собаки сами распределяют роли. Кто-то становится вожаком и рвется вперед, тащит на себе всё, кто-то – «колеса», кто-то «двигатель». Как в автомобиле – единый механизм, и только так! Некоторым нравится бежать в самом конце и немного «халтурить». Это становится заметно, когда собаки буквально начинают ругаться за место в упряжи.

Настоящая жизнь – только в деревне

Сейчас семья Валерия Шкумата постоянно живет в деревне. Старшая дочь, которой уже 23 года, вышла замуж и живет отдельно. С Валерием и Оксаной 20-летняя дочь и два сына – 13 и 5 лет. И все они, и старшие, и младшие, участвуют в семейном проекте «Хаски-блюз».

Есть у Шкуматов и сезонные помощники – студенты, друзья и однокашники их детей.

В Волыни сейчас 13 собак – хаски и самоедские лайки – эдакие белые мишки, как умки из мультика! Есть и другая живность: две козы и два козлика нубийской породы.

– Нубийские козочки рушат стереотип, что козы – дурно пахнущие вредные животные, которые постоянно бодаются. У этих козочек нет запаха, они милые, их любят кормить и гладить наши гости. Еще мы завели поросят породы венгерская мангалица, черная вьетнамская вислобрюхая. Ручные хрюшки с «человеческими глазами». Есть у нас кролики разных пород: французский баран, «Калифорния», тульская серебристая.

По словам Валерия, людям нравится не только кататься на хаски, но и просто приехать посмотреть, что такое деревенский хоздвор.

Откуда берется молоко, яйца, послушать, как хрюшка хрюкает. Можно подоить козочку, нарубить дров.

– Особенно это интересно детям, они – наша основная аудитория. Всегда искренне радуюсь, когда удается отвлечь ребят от гаджетов. Я по своим детям сужу: у меня пацаны растут настоящими мужиками – помогают нам, в свободное время играют на воздухе, шалаши строят... В конце концов, у них просыпается фантазия, они всегда заняты и многое умеют.

Все эти походы, костры, вылазки на природу, готовка на костре, всё это – то самое настоящее, что мы утеряли.

Сейчас так много вещей, которые расслабляют человека! Машина нас возит, на газу мы готовим еду. Мы ничего не придумываем сами: интернет и компьютеры подкидывают нам контент и решают за нас бытовые вещи.

Люди стали заложниками комфорта, а нам всем, я уверен, важно знать, что такое настоящая жизнь. А настоящая жизнь – только в деревне.

– Современная деревня другая, удобная, комфортная, но не потерявшая еще душевности. Есть связь, интернет, газ, другие коммуникации. У многих есть автомобили, так что расстояние до города – не проблема. Жить в деревенском доме намного интереснее, а главное – полезнее, чем в городе.

Всех денег не заработаешь

– Мы стараемся, чтобы человек, который к нам приехал, получил максимум эмоций за один день. Мы не только на упряжках катаем, мы рассказываем истории про породу в целом, про каждую нашу собаку. Когда приезжают детские группы, после катаний мы идем в наш финский гриль-домик, где я провожу мастер-класс по плетению упряжи, а потом там же мы жарим сосиски и пьем чай: в домике всегда +25 и очень уютно!

Этот проект – сезонный, рассчитан пока только на зимние развлечения. Замерзли, катаясь на собачьей упряжке или снегоходе? Погрейтесь в импровизированном чуме, попейте чаю с печенюшками.

– Желающим можем выделить спокойную собаку, чтобы просто погулять с ней отдельно по живописным местам (это называется дог-трекинг), пофотографироваться. Мы даем специальный пояс для каникросса (бег с собакой) и скиджоринга (езда на лыжах за собакой) – он освобождает руки от поводка.

Погуляли – приходите кормить коз, кроликов и поросят. А потом – в финский домик, готовить ужин на углях.

– Наша аудитория – семьи с детьми или молодые пары, которые хотят отдохнуть и пофотографироваться. В основном к нам едут ради детей. А тут на 8 Марта приехала пожилая пара: дедушка сделал своей супруге такой вот замечательный подарок – деревенский день и катание на хаски. Это было очень трогательно!

По словам Валерия, их дом в Волыни мог бы принять и больше людей, но цели монетизировать всё на свете у них нет:

– Есть желание, чтобы у нас в регионе было место, где дети могли бы отвлечься от гаджетов, причем за символические деньги. Если всё переводить в коммерцию, брать деньги за каждую минуту общения с живой природой, душевность пропадет. А ради нее мы готовы пожертвовать заработком.

За экотуризмом, я считаю, будущее, у него огромные перспективы. В России всё только начинается. И когда наши гости приходят и говорят нам: «Я ТАААК отдохнул!», мы рады. Потому что быть ближе к природе – самый лучший отдых. В этом убеждена моя семья.