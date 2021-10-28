Актриса Юлия Школьникова: «Когда актер начинает врать, мир театра от него закрывается»

Полина Салькова, Юлия Терехова. Фото из личного архива героини публикации.

Юлия Школьникова родилась в селе Спасское, недалеко от Новомосковска. С детства мама старалась водить ее на танцы, вокал, лепку, рисование. В юном возрасте желания стать актрисой у Юлии не было, однако сейчас девушка является актрисой главного театра региона.

– Как рассказывает мама, моя сестра ходила по дому, собирала копеечки, ей это нравилось, в итоге она стала бухгалтером. А я ходила – пела, танцевала на семейных застольях. Когда стала постарше, с единомышленниками делала концерты возле дома: мы ставили палатку из четырех кусков ткани, звали родителей, друзей. Читали стихи, пели песни, танцевали.

– Как Вы все-таки оказались в профессии?

– Я ехала поступать на филологический факультет в Калугу, не добрала баллов. Случайно оказалась в Туле именно в тот день, когда в колледже культуры был прием документов и прослушивание. Поступила, а после окончания колледжа отучилась в Орловском институте культуры, работала в частном камерном театре.

Когда поступала, все педагоги сразу сказали: «Это же наша Снегурочка!» В процессе обучения играла, конечно, не только Снегурочек. Один спектакль был очень интересный, мы все его любили. Ставила его наш куратор и педагог Ольга Олеговна Долженкова. Он назывался «Мертвые уши, или Новейшая история туалетной бумаги», автор Олег Богаев.

В основном находились в колледже с утра до вечера: репетиции показов по профессиональным предметам, репетиции самостоятельных работ, спектаклей. Всё было интересно, много чего происходило. Мы все очень горели этим делом, у нас даже был девиз: «Гореть самим, зажечь других».

– Есть какое-то самое яркое впечатление за время учебы?

– Это был чтецкий показ по сценической речи. У меня было всё готово, вышла на сцену, представилась, сказала название материала, поблагодарила и ушла. Я не вспомнила вообще ничего, просто белый лист. Со мной такое было в первый раз. Ну конечно, потом я вышла, всё прочитала.

– А никогда не было мыслей всё бросить и уйти?

– Усталость была, когда репетировали с утра до ночи одно и то же. Но мыслей о том, чтобы сдаться и всё бросить, не было. Когда училась, не понимала, зачем так много репетировать, зачем один и тот же текст повторять. Сейчас, конечно, понимание появилось. Каждую репетицию надо пробовать что-то новое, делать по-другому, проверять. Нет одинаковых спектаклей, они все разные, и мы все в них разные.

Юлия Школьникова со своим молодым человеком Тимофеем.

– Вы – миниатюрная, миловидная девушка со светлыми волосами, большими глазами. Не боитесь остаться в этом образе?

– Конечно, опасность есть, ведь смотрят по типажам. Это вопрос, скорее, стереотипности в профессии. Насколько режиссеры и администрация готовы рискнуть и попробовать из актера сделать что-то другое. Но всегда есть возможность подавать заявки, есть самостоятельные работы, где можно прийти и сказать, что я хочу показать себя вот в этом образе, это не запрещается. И потом, я считаю, что каждая роль обязательно найдет своего артиста, но ходить что-то выпрашивать и доказывать – это не про меня.

– А что раздражает в работе?

– Я очень не люблю, когда нет дисциплины, она для меня очень важна во всем. Раздражает, когда много говорят и ничего не делают. Не люблю, когда есть самодовольство и самолюбование. Я не могу сказать, что часто с этим сталкиваюсь, но такое бывает. Артист всегда должен быть немного неуверенным, чтобы работа продолжалась, чтобы каждый спектакль ты развивался.

– Как это поддерживать?

– Я думаю, что нужно всегда приходить на репетицию в хорошем настроении, уважать своих коллег, режиссеров и быть искренним. Театр и сцена не любят фальши, как только ты начинаешь врать, лицемерить, этот мир от тебя закрывается. Сцена в этом смысле очень коварная, если ты к ней плохо относишься.

– Театр – это для всех?

– Мне бы хотелось сказать, что театр для всех, мне хотелось бы верить в это. У нас разный репертуар, кто-то пойдет на что-то серьезное, кто-то – на что-то расслабляющее и развлекающее. Театру нужно развиваться, чтобы было больше разнообразия, чтобы сюда мог прийти и более молодой человек, и в возрасте, с разными убеждениями.

– А разнообразие зрителей не помешает? Кто-то ведь не умеет себя вести: разговаривает, жует и т. д. Это не отвлекает?

– Это, безусловно, мешает, но мы же всё равно делаем это для зрителя, он нам что-то прощает, мы ему что-то прощаем. У меня не было такого, чтобы кто-то что-то выкрикнул, и мысль потерялась. Но всё равно у нас такая профессия, где нужно быстро реагировать: неважно, сбило, не сбило, зритель не виноват в этом, ты должен работать независимо от того, что происходит.

– Как Вы отдыхаете от театра?

– Мы с молодым человеком стараемся выезжать на природу, в лес. Спокойствие, тишина, никаких людей, шума машин, ты наедине с самим собой. После какой-нибудь тяжелой премьеры я стараюсь прийти поговорить об этом. Молодой человек смотрит все мои премьеры, потом, конечно, мы обсуждаем, что получилось, что нет, что понятно, а что непонятно.

Еще я сейчас пытаюсь освоить гитару, меня это расслабляет. Прийти после репетиции или тяжелого дня, сесть поиграть, поработать, поразбирать ноты...

– Кому точно не стоит идти в эту профессию?

– Людям, которые не знают, зачем это им. Когда я поступала, в один из приемных дней педагог сказал: «Я вам подарю слово «зачем». Если вы не ответите на этот вопрос, то на следующий тур можете не приходить». И очень много людей не пришло. Если человек идет за популярностью, я не знаю, чем он будет заниматься. Самолюбованием? Станиславский в свое время сказал: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве». Мне кажется, это правило на всю актерскую жизнь. Много девочек и мальчиков говорили, что ждут от профессии аплодисментов, цветов, поклонников, но я не знаю, как складывается их жизнь в профессии.

– А что бы Вы посоветовали начинающим актерам?

– Трудиться, быть собой, не бояться действовать. Если ты действуешь, то ты двигаешься в правильном направлении, а если сидишь и ждешь чего-то, это неверно. Действуйте!

Досье MYSLO

Юлия Школьникова

Родилась 20 октября 1993 г.

Окончила Орловский институт культуры.

Любимая книга: А. Солженицын «Раковый корпус».

Любимые фильмы: «Жизнь Дэвида Гейла», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Любимое блюдо: форшмак.

Спектакли в театре: «Закат», «На всю оставшуюся жизнь», «Приключения куколок-скелетцев», «Дядюшкин сон», «Бой бабочек», «Маленький принц», «Мнимый больной», «104 страницы про любовь», «Дети понедельника» и др.