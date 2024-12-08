Олимпийский чемпион Александр Карелин: «Рассуждения делают нас слабыми»

Фото Андрея Лыженкова.

В Туле проходят всероссийские соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2007–2008 годов рождения на призы олимпийского чемпиона, уроженца Тульской области Шамиля Хисамутдинова.

Александр Карелин, который приехал на турнир в качестве почетного гостя, пользовался на открытии особой популярностью. Любезно раздавал автографы, принимал участие в селфи со зрителями и участниками соревнований. Мы тоже пообщались с трёхкратным победителем Олимпийских игр, заслуженным мастером спорта СССР, Героем РФ.

Удачный бросок живёт секунду

— Александр Александрович, вас связывают какие-то спортивные воспоминания с Тулой? Когда-то, например, у нас был популярный турнир по греко-римской борьбе имени Саши Чекалина.

— Меня с Тулой связывает Шамиль Шамшатдинович Хисамутдинов, воспитанник тульской школы борьбы, из Узловой. Так получилось, что когда он был старшим тренером еще сборной РСФСР, в союзном учете, я попал в состав этой команды. Мы вместе боролись при его внимательном назидании на Спартакиаде народов РСФСР, потом выигрывали спартакиаду народов СССР в Минске. Это было в 1986 году. Для меня он старший товарищ и главный тренер.

— При этом, когда вы добивались олимпийских побед, боролись в разных весовых категориях.

— Шамиль Шамшатдинович боролся в категории до 74 килограмм, но весовые категории не влияют на дружбу и на уважение. В спорте дисциплина, упорство во всех категориях одинаковы. Мне повезло, я был в составах сборной при таких тренерах, как Шамиль Шамшатдинович Хисамутдинов, Геннадий Андреевич Сапунов, Михаил Геразиевич Мамиашвили. Но личный тренер у меня всегда был один — Виктор Михайлович Кузнецов.

— К сожалению, популярность греко-римской борьбы сейчас уступает, например, восточным единоборствам. Что с этим делать?

— Мы должны, не стесняясь, продвигать свой вид. Здесь есть упущенные возможности. Почему, например, сегодня пустые трибуны? Почему на парад-алле с табличками команд вышли девочки-гимнастки, а не атлеты? Возможно ведь сделать настоящее красивое современное зрелище, которое будет интересно. Чем хорош этот возраст, который представлен в Туле — ребята еще не настолько научились себя сдерживать. Все эмоции видны. Слёзы, радость, непосредственность. Видно, как кого-то подкидывает от волнения, а кто-то, наоборот, зажимается. Этот возраст очень интересен, его просто надо уметь показывать. Но зрелище предполагает публику. А публика создает ажиотаж, накал эмоций в зале. Соответственно у спортсменов появляется больше возможностей эмоционально закалиться, психологически подготовиться к будущим стартам. Публика же видит, когда волнение из мандража переходит в кураж или наоборот, как на кого-то давит этот мандраж. При таких замечательных возможностях, которые есть в тульском зале, когда высшее должностное лицо области приходит на открытие всероссийского юношеского турнира, нескромно говорить о том, что нас не любят.

— То есть греко-римская борьба и в нынешних реалиях конкурентоспособна?

— Более чем. Месяц назад мы провели в Омске турнир для ребят этого же возраста, он назывался «Сила традиций». Пять тысяч зрителей! Два дня аншлага. Почти тысяча человек участвовало в церемонии открытия, это представители школ, не только спортивных, кадетского корпуса. Атлетов-то было всего ничего — 150 человек.

В Туле хорошие возможности для соревнований и традиции замечательные.

Не каждый субъект Российской Федерации может похвастаться такими воспитанниками, как Шамиль Хисамутдинов. Заметьте, здесь, на трибунах, присутствуют четыре триумфатора Олимпиад, четверо чемпионов мира. Если бы сейчас у любителей не только спорта появилась возможность взять у них автограф, это придало бы дополнительный интерес к турниру. Надо предусмотреть эту возможность, только и всего.

— Для вас самого, как действующего спортсмена, насколько был важен зрительский интерес?

— Во-первых, это действительно будоражит. Бодрит, если угодно. Ты понимаешь, что эти люди пришли на тебя посмотреть. Когда зал наэлектризован, уже нет каких-то проходных, незначительных движений. Каждый проведённый прием вызывает отклик у публики. Всё взаимосвязано. Поэтому для меня очень важно, чтобы были не пустые трибуны, а полные, даже с какими-то организационными огрехами. Самое лучшее подтверждение нашей зрелищности — интерес, который проявляет к нам публика. Тем более, что в Туле публика взыскательная и знающая.

— А когда зал болел против вас?

— Это еще лучше. Доказывать не только сопернику, не только судьям, не только тренеру соперника, но и всему залу, что ты хорош. Если ты красиво показываешь выданную тебе богом и тренером возможность, то за тебя болеют. Публика это ценит.

Подумайте, сколько живёт бросок, если его не сфотографировать? Секунду. Секунду! Но именно эти ощущения, эти эмоции, связанные с отсутствием гравитации, дают всю прелесть, притягательность нашего вида жизни.

В данном случае греко-римской борьбы. Даже когда борешься с кем-то из основных конкурентов на его домашней арене, все равно ценится манера. Манера поведения, манера проведения поединка, не дай бог никаких грязных историй, ударов запрещенных. Именно это привлекает в нашем виде жизни женщин, которые приходят и видят минимум одежды на атлетах в античных правилах, и концентрацию их усилий.

Праздность недопустима





— Борцовский поединок очень динамичный. Чего в нем больше — интуиции или умения просчитать соперника?

— Интуиция неприменима, если нет прожитых нагрузок. Если ты на тренировочном ковре не умирал, шансов задохнуться во время соревнований намного больше. Поэтому пережитые нагрузки, умение доверять и слушать тренера очень важны. И ещё очень важно не рассказывать, где ты там что открыл, что увидел, а просто-напросто стоять на высшей ступеньке пьедестала и спокойно находиться в блеске металлического кружочка у себя на груди. Лучше всего золотого.

— В этот момент вы ещё прокручиваете в голове моменты схватки, когда можно было бы действовать по другому?

— Это всегда происходит. Но, повторюсь, это уже опыт. Сначала всё равно больше эмоций, потом приходит рассудительность. Но, опять же, если ты не страдаешь головокружением от успехов и не считаешь, что это только тобой сделано. У нас вроде индивидуальный вид спорта, но задумайтесь на минутку сколько людей в него вовлечено — наставник, родители, которые позволили тебе прийти в зал, связали с тобой надежды, соперники-ребята, которых ты лишил шансов стать призером. А еще медицинские работники, помогающие тебе восстанавливаться после травм, массажисты. И всё это сосредотачивается в одном человеке, когда ты выходишь на ковёр, в одной победе. У нас очень командный вид спорта, только реализует все ожидания один человек. Замениться тут невозможно, и пас некому отдать.

— Вы сказали о родительской поддержке. На выбор вида спорта ваши родители повлияли?

— Мне папа сказал: праздность недопустима. Нужно заниматься, и при этом ты должен осваивать программу для миллионов, я имею в виду школьную программу. С его установками у меня больше полутора месяцев переход из одной спортивной дисциплины в другую не затягивался. Папа приезжал и спрашивал: чем занят? Бокс, тяжелая атлетика, лыжные гонки, волейбол и потом, благодаря Виктору Михайловичу Кузнецову, я оказался в греко-римской борьбе.

— Но школьная программа на второй план не уходила?

— Еще раз повторю. Занятия на ковре — да, но школьная программа — обязательно. Мы и до сих пор в Новосибирской области проверяем дневники у ребят. Наличие неудов по учебе является ограничением для тренировок. Пока не исправится, на тренировки не пускаем. Именно поэтому Кузнецов Виктор Михайлович в семидесятых годах прошлого века был четырехкратным чемпионом мира. Потом Владимир Анатольевич Зубков, потом ваш покорный слуга, а в этом тысячелетии у нас двукратный олимпийский чемпион Роман Андреевич Власов. Только поэтому.

— То есть спортсмен должен быть гармоничной личностью?

— Чем больше этих сложных формулировок — требования, гармоничная личность, мотивация, тем хуже. Да ты дураком прежде всего не должен быть. Ты должен тренироваться, должен помогать родителям, должен выполнять установки, потому что ты младший. Должен подчиняться тренеру, выполнять правила, обязательные для проведения поединка, тренировочного процесса. Должен потому, что этим занялся. Когда не усложняешь, всё намного легче достигается. Это, знаете, я помню у меня в юности оказалась книга Дейла Карнеги «Как завести друзей». Отец спросил: о чем книга? Я говорю, так и так. — Ну понятно, понятно. Если ты не говно, то и друзья у тебя будут не говно. Все четыреста страниц в одном предложении! Именно в таких сжатых утверждениях. Надо не думать и детализировать, а делать. Выходить и работать. В чем заключается честность? Пришёл на тренировку, у нас же контактный вид, у тебя обязательно должны быть подстрижены ногти. Когда взрослеешь, ты должен быть выбрит, чтобы не поцарапать соперника. В этом честность. В чем отношение к тренеру — честность? Не опаздывай на тренировки, выполняй правильно задачи, не делай никаких недальновидных поступков.

Не надо выходить без шарфа на улицу в зимнее время. Продует, и всё. Простуда перечеркнет все твои усилия подготовки.

Родители, которые тебя направляют в зал. Ты же можешь им наврать и пойти пить пиво за гаражами. Но ты приходишь в зал. Обязательность исполнения дает уверенность в себе, ограждает тебя от разрушающей силы сомнения, вот и всё. Потому что ты — часть установок тренера. Если ты веришь в его установки, а не сомневаешься в них, не будешь детализировать и докапываться — а почему, а для чего, то через короткий промежуток времени понимаешь, что стал чуток сильнее. А потом на тебя соперник начинает смотреть — повезло. Конечно, повезло. Можно детализировать, на пальцах раскладывать, а можно делать. Я сторонник второго — делать.

За восемь лет три разных государства





— Насколько поменялся ваш образ жизни, когда вы ушли из большого спорта?

— Я служу в парламенте Российской Федерации. Всё то же самое. Соблюдение режима дня. Хочешь многое успеть — просыпайся за короткий промежуток времени. Не будешь тренироваться, будешь слабее, не будешь справляться с переездами. Везде всё одинаково. Требовательность сначала к себе, потом к другим. Это установки, которые не только со спортом связаны, вы об этом знаете. То, что делает тебя сильным. Я все это делал и делаю и тогда, когда был членом сильнейшей команды мира по классической борьбе, и сейчас, когда являюсь частью российского парламента. Сначала в Госдуме, теперь в Совете Федерации от Новосибирской области.

— Вы ведь становились олимпийским чемпионом в девяностые годы, когда отношение к спорту в стране очень сильно поменялось.

— Да у нас к самим себе отношение поменялось. В 1988 году был красный флаг Советского Союза. В 1992-м его не стало, я на параде открытия Олимпиады нёс белое олимпийское полотнище с пятью кольцами. В 1996-м в североамериканских соединённых штатах был актуальный сегодня трехцветный флаг России, но только под бессловесную музыку Михаила Ивановича Глинки. За восемь лет — три разных государства. Никому такого не пожелаю. Всё это мы сделали сами с собой.

— В сегодняшней ситуации много говорят и дискутируют о белом олимпийском флаге. Что вы об этом думаете?

— Надо своими именами украшать пьедесталы. Не пускают с символами государственности, выходить и выигрывать. У Александра Владимировича Попова, нашего четырёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию, тренер спросил: как мне своих учеников мотивировать? Он ответил: у тебя кто-то плывет с рекордом мира во внутренней воде? — Нет. — Ну, будут плыть, их заметят.

— А как мотивировать тех, кто, например, приехал сейчас в Тулу? Наверняка же многие из них хотят стать олимпийскими чемпионами.

— Надо сначала выиграть турнир Хисамутдинова. Потом первенство России по своему возрасту. И так далее, и так далее. Набирай уверенности, результат подтверждай, и всё. Нельзя быть самопровозглашенным лидером. Это, во-первых, узаконенная лень. А во-вторых, добивайся, когда тебя признают такие же, как ты; признают, потому что ты это сделал в равных условиях честной конкуренции. А до того молчи, потей и работай. Я боролся в сильнейшей команде мира, и не думал о том, кто чего говорит, никого не слушал. Я думал, как себя подготовить. Рассуждения делают нас слабыми. Это ко всем относится. Это к жизни относится. Потому что борьба — условия жизни. Это не я сказал, Виссарион Белинский.



