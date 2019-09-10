В ресторане «Гости» пройдет вечеринка в честь Хэллоуина. Гостей ожидает страшно интересная шоу-программа, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона. А за самый оригинальный костюм вас ждет главный приз от спонсоров!

Стоимость: для посетителей действует две категории билетов: