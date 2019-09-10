Halloween
В ресторане «Гости» пройдет вечеринка в честь Хэллоуина. Гостей ожидает страшно интересная шоу-программа, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона. А за самый оригинальный костюм вас ждет главный приз от спонсоров!
Стоимость: для посетителей действует две категории билетов:
- Стандартный — в него включены напитки и закуски от ресторана и шоу программа
- VIP — больше напитков, лучшие места, закуски, шоу программа, сюрпризы и подарки от спонсоров.
Где и когда?
Тула, улица Лейтейзена, 18
31 октября 2019, четверг
20:00
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
17 ноября, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽