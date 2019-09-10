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Halloween

Halloween

В ресторане «Гости» пройдет вечеринка в честь Хэллоуина. Гостей ожидает страшно интересная шоу-программа, танцы, подарки и сюрпризы и тематическая фотозона. А за самый оригинальный костюм вас ждет главный приз от спонсоров!

Стоимость: для посетителей действует две категории билетов:

  • Стандартный — в него включены напитки и закуски от ресторана и шоу программа
  • VIP — больше напитков, лучшие места, закуски, шоу программа, сюрпризы и подарки от спонсоров.
Где и когда?
Гости, ресторан
Тула, улица Лейтейзена, 18
31 октября 2019, четверг
20:00
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−1
Касса
Хочу купить вашего мужа
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Слот
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17 ноября, воскресенье 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Чёрный вторник
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21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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23 ноября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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