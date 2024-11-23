Новый фотоконкурс «Город в сердце»

Приглашаем всех жителей и гостей города принять участие в фотоконкурсе «Город в сердце» ! Этот конкурс — отличная возможность поделиться своими любимыми уголками и показать, что делает наш город уникальным и неповторимым.

Участвуйте, запечатлевая места, которые вызывают у вас особые чувства — будь то уютные парки, архитектурные шедевры, скрытые улочки или любимые кафе. Ваши фотографии должны передавать атмосферу и эмоции, связанные с этими локациями.