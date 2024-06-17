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Богдан Лисевский

Богдан Лисевский

1 декабря в ДК «Туламашзавод» с сольным стендап-концертом выступит Богдан Лисевский.

Богдан Лисевский — комик с оригинальной манерой подачи материала. Игра слов, неожиданные заходы и многоуровневые шутки с непредсказуемой развязкой стали частью своеобразного стиля Лисевского. Комедия наблюдений в трактовке Богдана выглядит как череда ярких образов и разнообразных тем, молниеносно сменяющих друг друга. Даже весьма обыденные жизненные ситуации Лисевский превращает в неординарные шутки. Стендап Богдана — это самобытный формат, транслирующий индивидуальный юмористический почерк комика.

Стоимость: от 1550 руб.

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула , улица Демидовская, 52
1 декабря 2024, воскресенье
18:00
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