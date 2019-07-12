В Городском концертном зале состоится премьера балета «Золушка» в исполнении Московского театра «Корона Русского Балета».

Московский театр «Корона Русского Балета» был создан в 1997 году. В его репертуаре имеются балеты классического русского наследия и современные постановки.

Основываясь на великих традициях русской балетной классики, он создает спектакли, которые будут понятны и интересны сегодняшнему зрителю и которые, несмотря на все невзгоды жизни, напоминают, что на этом свете царствует Бог, а значит добро и красота.

Художественный руководитель театра: Анатолий Емельянов, Кавалер ордена Дягилева II степени «За пользу Русской культуре» добром.

Героиня сказки — милая, добрая, привлекательная. Самый утонченный и обаятельный образ среди многих сказочных героинь. Золушка покладиста, трудолюбива, скромна, доброжелательна, что подает хороший пример для подражания детям. Золушка живет в собственном доме в облике служанки, из-за притеснения злой мачехи, она выполняет всю черную работу по дому. Главная героиня моет кастрюли, лестницы, чистит котлы; ухаживает за сестрами (дочерьми мачехи), которые относятся к ней неблагодарно. Все звали ее Золушкой лишь по тому, что у нее всегда было выпачкано платье золой. Но вот главная героиня попадает на бал, с помощью крестной-феи.

На балу она приковывает внимание не только принца, но и всех окружающий, потому что Золушка настолько прекрасна и очаровательна, что невозможно даже оторвать глаз. Когда наша героиня вышла замуж за принца, то сразу простила все обиды сестрам, которые невзлюбили ее. Этот замечательный образ главной героини, который нам показывает, что ее безропотное терпение на протяжении многих лет, отплатилось добром.