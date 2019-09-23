Золушка в ТЮЗе

Каждая девочка мечтает о сказке… О танцах, красивом бальном платье, прекрасном Принце, и, конечно же, о настоящей любви! Волшебство реально! Мы приглашаем вас на заМЕЧТАтельную историю, приглашаем на королевский бал, познакомиться с прекрасным Принцем, приглашаем посмотреть на ту, чье сердце так чисто, душа так наивна, приглашаем вас в сказку!

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев



Художник-постановщик, балетмейстер, видеомейкер — Денис Ляпин



Постановщик сценических боев — Максим Авдеев





Действующие лица и исполнители:



Золушка — Варвара Шестова



Мачеха — Елена Смолина



Гортензия — Полина Свиридова



Жоржетта — Екатерина Баулина



Фея Мелюзина — Ярославна Прилепская



Король — Михаил Головко



Королева — Наталья Семкина



Принц — Илья Гепфнер



Барон — Денис Казаков



Придворный Шут — Даниил Талолин



Кучер — Алексей Чуков



Гости на балу — Артем Васюков, Марина Волкодав, Мария Гарбуз, Дарья Замуруева, Артем Козенков, Юлия Пономарева, Валерия Ушакова, Алексей Чуков.

Продолжительность спектакля 1 час 15 минут.