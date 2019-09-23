Золушка в ТЮЗе
Каждая девочка мечтает о сказке… О танцах, красивом бальном платье, прекрасном Принце, и, конечно же, о настоящей любви! Волшебство реально! Мы приглашаем вас на заМЕЧТАтельную историю, приглашаем на королевский бал, познакомиться с прекрасным Принцем, приглашаем посмотреть на ту, чье сердце так чисто, душа так наивна, приглашаем вас в сказку!
Режиссер-постановщик — заслуженный деятель
Художник-постановщик, балетмейстер, видеомейкер — Денис Ляпин
Постановщик сценических боев — Максим Авдеев
Действующие лица и исполнители:
Золушка — Варвара Шестова
Мачеха — Елена Смолина
Гортензия — Полина Свиридова
Жоржетта — Екатерина Баулина
Фея Мелюзина — Ярославна Прилепская
Король — Михаил Головко
Королева — Наталья Семкина
Принц — Илья Гепфнер
Барон — Денис Казаков
Придворный Шут — Даниил Талолин
Кучер — Алексей Чуков
Гости на балу — Артем Васюков, Марина Волкодав, Мария Гарбуз, Дарья Замуруева, Артем Козенков, Юлия Пономарева, Валерия Ушакова, Алексей Чуков.
Продолжительность спектакля 1 час 15 минут.