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Золушка в ТЮЗе

Золушка в ТЮЗе

Каждая девочка мечтает о сказке… О танцах, красивом бальном платье, прекрасном Принце, и, конечно же, о настоящей любви! Волшебство реально! Мы приглашаем вас на заМЕЧТАтельную историю, приглашаем на королевский бал, познакомиться с прекрасным Принцем, приглашаем посмотреть на ту, чье сердце так чисто, душа так наивна, приглашаем вас в сказку!

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств Р. Ф. Владимир Шинкарев

Художник-постановщик, балетмейстер, видеомейкер — Денис Ляпин

Постановщик сценических боев — Максим Авдеев


Действующие лица и исполнители:

Золушка — Варвара Шестова

Мачеха — Елена Смолина

Гортензия — Полина Свиридова

Жоржетта — Екатерина Баулина

Фея Мелюзина — Ярославна Прилепская

Король — Михаил Головко

Королева — Наталья Семкина

Принц — Илья Гепфнер

Барон — Денис Казаков

Придворный Шут — Даниил Талолин

Кучер — Алексей Чуков

Гости на балу — Артем Васюков, Марина Волкодав, Мария Гарбуз, Дарья Замуруева, Артем Козенков, Юлия Пономарева, Валерия Ушакова, Алексей Чуков.

Продолжительность спектакля 1 час 15 минут.

 

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
1 октября 2019, вторник
12:00
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2 октября 2019, среда
11:00
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29 ноября, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 800 ₽
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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