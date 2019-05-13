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Саня, Ваня, с ними Римас

Саня, Ваня, с ними Римас

Калужский драматический театр представит романтическую историю любви по пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас».

Сюжет возвращения с фронта многократно воссоздан в литературе, на сцене театра и в кино. Казалось бы, война закончена, можно радоваться и жить…

Но зачастую за этим радостным событием таилась и человеческая трагедия: жена не дождалась мужа с фронта, или муж на войне встретил свою любовь… В спектакле сплетены оба варианта. История не придумана автором — в основе сюжета лежат реальные события из жизни семьи драматурга Владимира Гуркина, как и судьбы многих людей попавших в жернова военного времени.

Эти простые люди, страдая и ошибаясь, пройдя через все испытания войны, сохраняют честь, достоинство… и любовь. На сцене вы увидите историю простой семьи…
 
Стоимость: 250−500 р.
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