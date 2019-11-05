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Самая большая маленькая драма

Самая большая маленькая драма

В Тульском драматическом театре состоится премьерный спектакль-трагикомедия по пьесе Родиона Овчинникова.

Это спектакль-исповедь самих исполнителей — народного артиста России Бориса Федоровича Заволокина и заслуженного артиста России Виктора Васильевича Ананьина. Для всех театр открывает свои двери!

Только закончился бенефис комика Василия Васильевича Светловидова. Шестнадцать раз, неистовствуя, публика вызывала своего любимца. Успех! Восторг! И вот — ночь… Тишина… Кто же рядом? Суфлер Никита Иваныч. Как Дон Кихот с верным Санчо Пансой взрывают они времена, страны, веси, подхватывая слова друг друга, они погружаются то в мир пушкинских «Маленьких трагедий» и «Бориса Годунова», то им необходимо присутствие друга — Гамлета, то, вспоминая ушедшую любовь, является Сирано де Бержерак.

Высокая трагедия сменяется смехом, подтруниванием, анекдотом, а живая жизнь театра, тайная для непосвященных, открывается зрителю. Это спектакль — гимн актеру, признание в любви к жизни, овеянной как высоким романтизмом, так и одиночеством, трудностями, болезнями.

Стоимость: 600−700 р.
 

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