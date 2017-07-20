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Привет, маньяк!

Привет, маньяк!

Она – театральный драматург, ее муж – режиссер. Они приезжают в маленький европейский городок, где проходит популярный театральный фестиваль, на котором муж удостаивается приза «За лучшую режиссуру». Ночью, перед заключительным днем фестиваля, когда должны быть вручены награды победителям, начинается дикий ливень, приведший к затоплению городка. Испуганные герои вспоминают свою жизнь, в которой далеко не все столь безоблачно, как казалось вначале. Оказывается, у нее есть странный поклонник, маниакально следующий за ней, где бы она ни оказалась. Когда она и муж все же засыпают в своем номере гостиницы, там же оказывается и маньяк, у которого совсем некстати развязывается язык…

В ролях: Юлия Рутберг, Илья Бледный, Андрей Ильин.

Информация по телефонам: 79-03-86, 8-905-621-60-02.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
6 октября 2017, пятница
19:00
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