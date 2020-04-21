Онлайн-премьера спектакля «Реверс»
23 апреля пройдет трансляция премьеры спектакля «Реверс» в онлайн-кинотеатре Okko. Нашумевшая постановка Московского театра мюзикла.
Это история о внешней и внутренней борьбе человека, переданная в динамичном шоу, которое стирает границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой.
Над постановкой работали режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина. Автором музыки выступил Миша Мищенко, лауреат фестиваля Sundance. Хореограф — обладательница премии Emmy Дебра Браун. Световое оформление создал легендарный Иоахим Барт.
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»
Где и когда?
Москва, Москва
23 апреля 2020, четверг
19:00
15 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
14 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
25 октября, воскресенье 22:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 июня, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽