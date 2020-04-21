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Онлайн-премьера спектакля «Реверс»

Онлайн-премьера спектакля «Реверс»

23 апреля пройдет трансляция премьеры спектакля «Реверс» в онлайн-кинотеатре Okko. Нашумевшая постановка Московского театра мюзикла.
Это история о внешней и внутренней борьбе человека, переданная в динамичном шоу, которое стирает границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой.

Над постановкой работали режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина. Автором музыки выступил Миша Мищенко, лауреат фестиваля Sundance. Хореограф — обладательница премии Emmy Дебра Браун. Световое оформление создал легендарный Иоахим Барт.
 
Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках»
Где и когда?
Москва
Москва, Москва
23 апреля 2020, четверг
19:00
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Касса
Тамара Гвердцители
Купить билет
15 мая, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Ундервуд
Купить билет
14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Игра
Купить билет
25 октября, воскресенье 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Остап Альтман
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4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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