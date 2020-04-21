Онлайн-премьера спектакля «Реверс»

23 апреля пройдет трансляция премьеры спектакля «Реверс» в онлайн-кинотеатре Okko. Нашумевшая постановка Московского театра мюзикла.

Это история о внешней и внутренней борьбе человека, переданная в динамичном шоу, которое стирает границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой.

Над постановкой работали режиссеры Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина. Автором музыки выступил Миша Мищенко, лауреат фестиваля Sundance. Хореограф — обладательница премии Emmy Дебра Браун. Световое оформление создал легендарный Иоахим Барт.