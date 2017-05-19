Однажды в Чикаго (Ивановский музыкальный театр)
Композитор: Музыка американских композиторов.
Либретто и стихи: С. Цирюк.
Режиссер-постановщик: Н. Печерская.
Дирижер-постановщик: Д. Щудров.
Художник-постановщик: В. Хархалуп.
Балетмейсер-постановщик: А. Бабурин.
Хормейстер: С. Годлевская, В. Спиридонова.
В основу спектакля лег сюжет легендарного кинофильма с Мэрилин Монро «В джазе только девушки». Герои истории, произошедшей однажды в Чикаго, — одинокие сердца в поисках любви. Они отлично знают, в чем смысл и радость каждого дня. Именно в том, чтобы жить здесь и сейчас: ловить момент удачи, творить и получать все возможные удовольствия, любить и быть любимыми.
Под аккомпанемент саксофона и контрабаса, сладкого голоса красотки-певицы и трелей автоматных очередей они ищут свое счастье в мире, полном рискованных приключений. Здесь нет места ханжеству и скуке, здесь всегда звучит музыка и царит любовь. Неважно, что в спину дышит смерть, а чувства, навеянные легким джазом, могут быть недолговечны. Главное — расстаться с одиночеством и ощутить себя любимым и желанным.
На представлении оригинального джаз-бэнда почувствовать себя счастливым легко и просто. Ведь именно музыка и красота стряхивают с нас пыль повседневности и заставляют улыбаться прекрасным мгновениям жизни.