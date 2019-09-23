Народная драма «ЛОДКА»

«Лодка» относится к числу самых известных народных драм, которые стояли у истоков русского театра, игрались на ярмарках и гуляньях и были очень популярны начиная с XVII и вплоть до XX века. Будучи созданием устного народного творчества, «Лодка» не имеет канонического текста и существует более чем в 200-х различных вариантах, но основной её сюжетный стержень неизменен: шайка разбойников во главе с атаманом плывет «вниз по матушке по Волге», распевая песни и встречая на своем пути разный люд.

Спектакль предлагает зрителю не аутентичное воссоздание форм народного театра, но вольную фантазию на его тему, где в удачных пропорциях сочетаются современная интонация и уважение к традиции, а стихия народных песен и особая магия старинных текстов проявляют себя через такую природу существования актёров, которая была свойственна архаичному, «дотеатральному» сознанию людей.

Премьера спектакля «Лодка» состоялась 3 июля 2003 года на международном Вологодском фестивале «Голоса истории», на котором он завоевал Гран-при. С тех пор «Лодка» остаётся в репертуаре Калужского драматического театра, спектакль с успехом был показан во многих городах России, побывал в Италии и Германии. Режиссёр и автор инсценировки — заслуженный деятель искусств России Александр Плетнёв Художник — Эля Невинная Музыкальное оформление — Евгения Хозикова, Давид Матюхин, Марина Каргополова Начало: 28 Сентября 2019, Суббота, 12.30

Место проведения: Колонный зал Дворянского собрания

Цена билета: Вход свободный Продолжительность спектакля — 1 ч. 30 мин.

Источник фото.