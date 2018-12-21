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Мужчина нарасхват

Мужчина нарасхват

По независящим от Myslo-кассы причинам, спектакль отменен. Деньги за купленные билеты будут возвращены в ближайшее время (инструкция по возврату средств поступит по эл. почте). Приносим свои извинения.

На сцене Городского концертного зала состоится премьера звездной комедии «Мужчина нарасхват».

История стара как мир. Обиженная девушка решает во что бы то ни стало отомстить обманщику и предпринимает попытку обо всем рассказать его жене. Этот шаг переворачивает привычный ход жизни главных героев и в итоге приводит к совершенно неожиданным последствиям.

В ролях: Сергей Писаренко, Ольга Бузова, Евгений Никишин, Антон Лирник.

Режиссер: Владимир Устюгов

Главная героиня комедийного спектакля «Мужчина нарасхват» — эффектная девушка по имени Полина. Она, как и многие роковые красотки, мечтала встретить принца на белом коне, чтобы беззаботно прожить всю свою жизнь со своим избранником. Немаловажным фактором для нее при выборе партнера является его финансовая обеспеченность. И вот наступил момент, когда ее мечты начали сбываться. Она встретила мужчину, который подходит ей по всем параметрам. Он приглашает ее слетать во Францию, на что счастливая невеста тут же соглашается. Вот только там выясняется, что ее суженый уже состоит в браке.

Подробности по тел. 79−03−86, 8−905−621−60−02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
11 апреля 2019, четверг
19:00
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