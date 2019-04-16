Моноспектакль актрисы Тульского академического театра драмы имени М. Горького Инны Тарады

В Тульском областном художественном музее состоится моноспектакль актрисы Тульского академического театра драмы Инны Тарады под названием «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…».

Актриса повествует о взаимоотношениях Марины Цветаевой с мужем Сергеем Эфроном, вспоминая её стихи, посвящённые любимому супругу. Инне Тараде удалось собрать уникальный материал о жизни и творчестве поэтессы. Кроме того, актриса сумела красиво и тонко показать увлечения Цветаевой, благодаря которым рождались глубокие, сильные строки.

Постановка создана на основе впервые опубликованного архива Марины Цветаевой. Архив был вскрыт в 2000 году в Центральной библиотеке им Ленина в Москве. Также в спектакле использованы монографии сестры поэтессы Анастасии, книги воспоминаний дочери Ариадны Эфрон и отрывки из книги Виктории Швейцер.

Стоимость: взрослые — 300 руб., пенсионеры, студенты — 200 руб., дети с 12 до 16 лет — 100 руб. Бронь мест по тел.: 8−905−110−82−14