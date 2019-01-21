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Лебединое озеро ( в сопровождении волшебной анимации)

Лебединое озеро ( в сопровождении волшебной анимации)

В Городском концертном зале состоится премьера классического балета «Лебединое озеро» в сопровождении волшебной анимационной графики.

«Лебединое озеро» — балет, в котором живёт душа русского искусства. Синтез гениальной музыки и хореографии создает особую магию. Сюжет балета раскрывает сказочную историю о Царевне-Лебеде по имени Одетта и принце Зигфриде.

Каждое представление «Лебединого озера» — это праздник, сопровождаемый бессмертной музыкой Петра Ильича Чайковского, которая в сочетании с хореографией Мариуса Петипа и Льва Иванова стала поистине бессмертной. Красочные костюмы, отточенная хореография и цифровая видео-анимация, создают общую картину высокого искусства.

Классическая версия балета «Лебединое озеро» состоит из двух действий и четырех картин, каждая из которых захватывает и погружает вас в фантастический сюжет спектакля.

Балетная труппа создана Валерием Анучиным в 1998 году, на основе артистов Государственного академического театра им. Станиславского и Немировича — Данченко, театров Санкт-Петербурга, Воронежа и других театров оперы и балета России.


За время своего существования, коллектив принял участие во многих известных постановках и проектах, неоднократно работал на всех центральных площадках г. Москвы.


С неизменным успехом коллектив гастролировал в США, Израиле, Швейцарии, Китае, Индии, по странам Прибалтики, в Украине и России.


Композитор П. Чайковский
Либретто В. Бегичев и В. Гельцер
Хореография М. Петипа, Л. Иванова


Дополнительная информация по тел. 79−03−86 и 8 (905) 621-60-02


Стоимость билетов от 800р. до 1500р

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
7 марта 2019, четверг
19:00
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