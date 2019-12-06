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Анна Каренина. Инсценированные страницы романа Л.Н. Толстого

Анна Каренина. Инсценированные страницы романа Л.Н. Толстого

История студенческого театра Московского государственного областного университета началась в ноябре 2008 года, а основу театральной труппы составляют студенты разных факультетов МГОУ. В репертуаре коллектива — пьесы Антона Чехова, Михаила Булгакова, Александра Вампилова, Юрия Полякова, Агаты Кристи. Театр является лауреатом российских и международных театральных фестивалей, а также много гастролирует.

Постановка «Анна Каренина». Инсценированные страницы романа" была создана в 2018 году — к 190-летию со дня рождения Льва Толстого и десятилетию творческого коллектива. Режиссером стал художественный руководитель театра Александр Дмитриевич Хохлов, сценографию осуществила художник-постановщик Михаэла Берча, в создании звукового ряда приняла участие Дарья Берча.

Стоимость: 200 р.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
7 декабря 2019, суббота
17:00
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