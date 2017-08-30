Голодранцы и аристократы
Комедия по пьесе Эдуардо Скарпетта.
Ржиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.
Художник-постановщик — заслуженный художник России, Александр Дубровин.
Художник-постановщик по костюмам — Елена Погожева.
Музыкальное оформление — заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой.
Балетмейстер — Валерий Сухов.
Действие комедии «Голодранцы и аристократы» происходит в Италии, стране для нас северян, вечного лета, палящего солнца, синего неба, населенной веселыми, шумными, яркими, эмоциональными мужчинами и женщинами, для которых любовь и страсть не просто слова, а настоящая жизненная энергия.
Молодой маркиз Эуженио без памяти влюблен в юную балерину Джемму. Он готов умереть под ее балконом! Родители-аристократы не дают согласия на столь неравный брак. Что делать? Как быть? Как соединить желаемое-несоединимое?
С невероятным и, кажется, невыполнимым предложением молодой человек обращается к друзьям — семьям цирюльника Паскуале и писца Феличе. Настоящие итальянцы не разделяют понятий «беднота», «знать», сегодня ты — голодранец, а завтра — аристократ, в мире все относительно!
Помочь — так помочь!
С юмором, фантазией, песнями, танцами, южным темпераментом бросаются они воплощать придуманный план! Через множество головокружительных трюков и опасных пируэтов всех ждет блистательный и неожиданный финал!
Действующие лица и исполнители:
- Гаэтано, отец Джеммы и Луиджино засл.арт.России — Андрей Сидоренко
- Джемма — Мария Соловьёва
- Луиджино — Сергей Пыжов
- Маркиз Оттавио Фаветти — засл.арт.Респ.Беларусь Виктор Чепелев
- Эудженио, его сын — Ярослав Беседин
- Паскуале, цирюльник засл.арт.России — Геннадий Вершинин
- Феличе, писец — засл.арт.России Виктор Ананьин
- Кончетта, жена Паскуале — засл.арт.России Наталья Савченко
- Луизелла, сожительница Феличе — Инна Медведева
- Беттина, законная жена Феличе и служанка засл.арт.России — Любовь Спирихина
- Пупелла, дочь Кончетты — Наталия Забарова
- Джакино Кастиелло, домовладелец — засл.арт.России Валерий Жуков
- Вичьенцо, слуга Гаэтано — засл.арт.России Игорь Небольсин
- Бьязе, слуга Гаэтано — Тимур Курбангалеев
- Пеппеньелло, сын Феличе — Максим Старцев
- Повар, Фотограф — Данил Русинов