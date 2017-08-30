Комедия по пьесе Эдуардо Скарпетта.

Ржиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик — заслуженный художник России, Александр Дубровин.

Художник-постановщик по костюмам — Елена Погожева.

Музыкальное оформление — заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой.

Балетмейстер — Валерий Сухов.

Действие комедии «Голодранцы и аристократы» происходит в Италии, стране для нас северян, вечного лета, палящего солнца, синего неба, населенной веселыми, шумными, яркими, эмоциональными мужчинами и женщинами, для которых любовь и страсть не просто слова, а настоящая жизненная энергия.

Молодой маркиз Эуженио без памяти влюблен в юную балерину Джемму. Он готов умереть под ее балконом! Родители-аристократы не дают согласия на столь неравный брак. Что делать? Как быть? Как соединить желаемое-несоединимое?

С невероятным и, кажется, невыполнимым предложением молодой человек обращается к друзьям — семьям цирюльника Паскуале и писца Феличе. Настоящие итальянцы не разделяют понятий «беднота», «знать», сегодня ты — голодранец, а завтра — аристократ, в мире все относительно!

Помочь — так помочь!

С юмором, фантазией, песнями, танцами, южным темпераментом бросаются они воплощать придуманный план! Через множество головокружительных трюков и опасных пируэтов всех ждет блистательный и неожиданный финал!

Действующие лица и исполнители: