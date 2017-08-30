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Голодранцы и аристократы

Голодранцы и аристократы

Комедия по пьесе Эдуардо Скарпетта.

Ржиссер-постановщик — Дмитрий Краснов.

Художник-постановщик — заслуженный художник России, Александр Дубровин.

Художник-постановщик по костюмам — Елена Погожева.

Музыкальное оформление — заслуженного работника культуры России Ларисы Козловой.

Балетмейстер — Валерий Сухов.

Действие комедии «Голодранцы и аристократы» происходит в Италии, стране для нас северян, вечного лета, палящего солнца, синего неба, населенной веселыми, шумными, яркими, эмоциональными мужчинами и женщинами, для которых любовь и страсть не просто слова, а настоящая жизненная энергия.

Молодой маркиз Эуженио без памяти влюблен в юную балерину Джемму. Он готов умереть под ее балконом! Родители-аристократы не дают согласия на столь неравный брак. Что делать? Как быть? Как соединить желаемое-несоединимое?

С невероятным и, кажется, невыполнимым предложением молодой человек обращается к друзьям — семьям цирюльника Паскуале и писца Феличе. Настоящие итальянцы не разделяют понятий «беднота», «знать», сегодня ты — голодранец, а завтра — аристократ, в мире все относительно!

Помочь — так помочь!

С юмором, фантазией, песнями, танцами, южным темпераментом бросаются они воплощать придуманный план! Через множество головокружительных трюков и опасных пируэтов всех ждет блистательный и неожиданный финал!

Действующие лица и исполнители:

  • Гаэтано, отец Джеммы и Луиджино засл.арт.России — Андрей Сидоренко
  • Джемма — Мария Соловьёва
  • Луиджино — Сергей Пыжов
  • Маркиз Оттавио Фаветти — засл.арт.Респ.Беларусь Виктор Чепелев
  • Эудженио, его сын — Ярослав Беседин
  • Паскуале, цирюльник засл.арт.России — Геннадий Вершинин
  • Феличе, писец — засл.арт.России Виктор Ананьин
  • Кончетта, жена Паскуале — засл.арт.России Наталья Савченко
  • Луизелла, сожительница Феличе — Инна Медведева
  • Беттина, законная жена Феличе и служанка засл.арт.России — Любовь Спирихина
  • Пупелла, дочь Кончетты — Наталия Забарова
  • Джакино Кастиелло, домовладелец — засл.арт.России Валерий Жуков
  • Вичьенцо, слуга Гаэтано — засл.арт.России Игорь Небольсин
  • Бьязе, слуга Гаэтано — Тимур Курбангалеев
  • Пеппеньелло, сын Феличе — Максим Старцев
  • Повар, Фотограф — Данил Русинов
Где и когда?
Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького
12 октября 2017, четверг
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