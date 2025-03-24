29 и 30 марта в Туле пройдет третий музыкальный фестиваль-конкурс «Аэроплан».

В этом году фестиваль будет двухдневным. С самого первого мероприятия команда организаторов хотела, чтобы участники приходили не только для того, чтобы спеть пару песен и получить (или не получить) грамоту победителя, но и для того, чтобы набраться новых впечатлений, завести новые знакомства, получить мотивацию для творчества.

Подать заявку по ссылке.



29 марта — Детско-юношеский центр (ул. Коминтерна, 22).

30 марта — Центр молодежи Радуга (Одоевское ш., 25).