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Mazzltoff

Mazzltoff

28 марта в кафе «Волна» на «Октаве» выступит Mazzltoff — декадентный инди-рок от неоромантиков из Тулы.

Группа строит свой музыкальный мир на стыке брит-попа и городского романса, пост-рока и фолка. Атмосферу вязкой психоделии в духе фильмов Джима Джармуша создают глубокие, хитросплетённые аранжировки и бескомпромиссно точная работа с голосом (Даниил Матов — автор и фронтмен — лауреат всероссийских и международных конкурсов по академическому вокалу). Лирику отличает  многоступенчатый текст, который, вместе с легко различимым почерком автора, построен на мощном мультикультурном бэкграунде из поэзии и философии серебряного века, тихого бунта шестидесятников, абстрактного русского рока и постмодернистского нарратива. 

В бэккаталоге коллектива — 4 альбома, серия ЕР и синглов, в бэкграунде — появления в редакторских плейлистах (нередко на обложке), выступление на «Дикой мяте», резидентство на фестивалях Baikal Live и «Полигон Фест».
 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
28 марта 2025, пятница
19:00
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