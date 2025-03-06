28 марта в кафе «Волна» на «Октаве» выступит Mazzltoff — декадентный инди-рок от неоромантиков из Тулы.



Группа строит свой музыкальный мир на стыке брит-попа и городского романса, пост-рока и фолка. Атмосферу вязкой психоделии в духе фильмов Джима Джармуша создают глубокие, хитросплетённые аранжировки и бескомпромиссно точная работа с голосом (Даниил Матов — автор и фронтмен — лауреат всероссийских и международных конкурсов по академическому вокалу). Лирику отличает многоступенчатый текст, который, вместе с легко различимым почерком автора, построен на мощном мультикультурном бэкграунде из поэзии и философии серебряного века, тихого бунта шестидесятников, абстрактного русского рока и постмодернистского нарратива.



В бэккаталоге коллектива — 4 альбома, серия ЕР и синглов, в бэкграунде — появления в редакторских плейлистах (нередко на обложке), выступление на «Дикой мяте», резидентство на фестивалях Baikal Live и «Полигон Фест».

