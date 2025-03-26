26 марта: свекла весом 16,2 килограмма и винтажный адреналин в Австралии

Доброе утро! Вы уже проснулись? А мы уже собрали для вас порцию хороших новостей, которые обязательно надо прочитать для бодрости.

Кажется, может потребоваться зонтик. Сегодня в Туле утром будет идти небольшой дождь, а воздух прогреется до +7 градусов.

В Ярославской области зафиксирован новый рекорд — свекла весом 16 килограммов и 205 граммов теперь гордо занимает свое место в Книге рекордов России. Этот впечатляющий овощ стал настоящей гордостью местных садоводов и агрономов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный буряком весом 7 килограммов.

Рекордная свекла была выращена в одном из хозяйств региона, где особое внимание уделяется агрономическим технологиям и уходу за растениями. Фермеры применяли инновационные методы удобрения и полива, что позволило добиться таких внушительных результатов.

Установление нового рекорда привлекло внимание не только местных жителей, но и СМИ по всей России.

Сегодня слушаем Gorillaz - Feel Good Inc.

Каждый год в Австралии проходит событие, которое привлекает любителей истории, техники и адреналина — фестиваль Hunter Valley Steamfest. Это мероприятие, посвященное винтажным локомотивам, превращает живописный маршрут между городами Ньюкасл и Мейтленд в арену для захватывающих гонок на паровозах.

На протяжении 30 километров мощные паровозы, мчатся по железным путям, создавая незабываемую атмосферу. Участие в заезде принимают как минимум два, а иногда и четыре состава, что делает каждую гонку настоящим зрелищем. Зрители могут наблюдать за тем, как старинные локомотивы, облаченные в историческую амуницию, сражаются за звание быстрейшего на этом уникальном маршруте.

Билет на это приключение обойдется примерно в 3000 рублей, что делает его доступным для всех желающих испытать волнующие эмоции от поездки на винтажном локомотиве.

В суете повседневной жизни порой так важно остановиться и просто насладиться моментом. Эта фотоподборка напоминает о том, как прекрасно бывает сделать паузу, вдохнуть свежий воздух и впитать в себя красоту окружающего мира.

Воодушевляющего настроения!