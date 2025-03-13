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Папа, я тебя люблю!

Папа, я тебя люблю!

30 марта в ДК «Ясная Поляна» покажут спектакль студии Константина Хабенского «Папа, я тебя люблю!».

Спектакль «Папа, я тебя люблю!» создан на основе реальных историй юных артистов об их взаимоотношениях с отцами. Папа — это не просто слово, это человек, который может подарить счастье, превратить твою жизнь в сказку или разрушить ее… Только со сцены актеры осмелились сказать то, что никогда не говорили в жизни.

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«Таких пап, как мой, один на миллион», «для меня ты всегда был суперменом», «все хорошо, только ты не живешь с нами», «мы не знакомы, но я ваш сын», — обращаются к отцам ребята. Это разговор о самом главном и самом личном.

Постановка появилась с подачи Константина Хабенского 9 лет назад.

Первые этюды для нее были созданы в рамках творческого задания.

«На уроке по актерскому мастерству я предложила детям написать письмо своим папам о том, что они никогда не решались им сказать. Из этих историй сложились первые наброски. Мы показали их Константину Юрьевичу, и они ему так понравились, что он сказал, что надо ставить спектакль», — рассказывает руководитель студии и режиссер спектакля Марина Петрова.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/5f/dc/2f66-da25-47c9-bf70-75ac73454b14/0456548d-c1c2-4ca1-9ba3-8b664a644d22.jpg

Переплетаясь, смешные и грустные истории становятся чем-то большим, чем просто личные переживания артистов. По словам создателей спектакля, честность, с которой ребята говорят на личные темы, оказывает терапевтический эффект и на них самих, и на зрителей.

Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна , деревня Ясная Поляна, 142а
30 марта 2025, воскресенье
16:00
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