27 марта: световое эхо гигантской черной дыры и сферическое чудо

Доброе утро! Просыпаемся, потягиваемся, завариваем кофе, а еще не забываем только хорошие новости. Поехали!

Пока облачно. Сегодня в Туле днем ожидается снова небольшой дождь, а температура воздуха поднимется до +10 градусов.

В мире астрономии каждое новое открытие может изменить наше представление о Вселенной, и на этот раз это открытие сделано не кем иным, как старшеклассником из Нью-Йорка. Джулиан Шапиро, увлеченный астрономией и изучением космоса, случайно наткнулся на световое эхо, связанное с гигантской черной дырой, которая, по предварительным расчетам, может оказаться крупнейшей из известных.

Световые эхо — это остаточное излучение, возникающее в результате угасания черной дыры. Они представляют собой уникальную возможность для ученых изучать свойства этих загадочных объектов, которые не могут быть непосредственно наблюдаемы из-за их природы. В данном случае диаметр обнаруженной черной дыры превышает размеры нашего Млечного пути, составляя от 150 до 250 тысяч световых лет.

Джулиан обнаружил это удивительное явление, исследуя снимки, полученные в Межамериканской обсерватории. Его первоначальная цель заключалась в поиске сверхновых и планетарных туманностей, но юный астроном не ожидал, что его работа приведет к такому значительному открытию. Научные сообщества уже начинают обсуждать потенциальные последствия этого открытия для понимания черных дыр и их роли в формировании галактик

Встаем и слушаем Selena Gomez - Come & Get It.

На ферме в Великобритании произошло удивительное событие, которое привлекло внимание не только местных жителей, но и любителей уникальных находок по всему миру. Сотрудница фермы Эли Грин обнаружила необычное куриное яйцо, отличающееся от привычных форм, и решила, что оно заслуживает особого внимания.

В январе Эли заметила, что одно из яиц катится иначе, чем остальные. При ближайшем рассмотрении стало ясно, что это яйцо не овальной, а сферической формы. Такой необычный экземпляр оказался настоящей редкостью в мире птицеводства.

После того как яйцо привлекло внимание, его выставили на аукцион, где оно было продано за впечатляющие 420 фунтов стерлингов (около 45 тысяч рублей). Это событие стало настоящим поводом для обсуждения среди коллекционеров и любителей экзотических находок.

В нашем мире, наполненном серыми буднями, природа всегда готова подарить нам яркие моменты радости и вдохновения. Эта фотоподборка — настоящая палитра красок, где каждый кадр рассказывает свою историю о великолепии окружающего мира.

Яркого настроения!