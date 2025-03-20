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Последний охотник на демонов

Последний охотник на демонов

Премьера:
20.03.2025
 
Режиссер:
Стеффен Хакер, Александер Кисль
  
Актеры:
Микеле Морроне, Уилльям Мосли, Урассая Спербунд, Александер Ли, Акейра Хадден, Тиа Тави, Тин Су, Доминик Зукер, Варинторн Яруджанонт, Иттипхол Пхолсонг, Тонон Вонгбун
  
Жанр:
Боевик, Фантастика, Ужасы, Детективы, Триллер
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Древние врата открылись, и в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном. Оказавшийся в эпицентре вторжения полицейский Джейк должен найти способ закрыть портал, прежде чем армия тьмы поглотит землю.

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