Последний охотник на демонов

Премьера: 20.03.2025

Режиссер: Стеффен Хакер, Александер Кисль

Актеры: Микеле Морроне, Уилльям Мосли, Урассая Спербунд, Александер Ли, Акейра Хадден, Тиа Тави, Тин Су, Доминик Зукер, Варинторн Яруджанонт, Иттипхол Пхолсонг, Тонон Вонгбун

Жанр: Боевик, Фантастика, Ужасы, Детективы, Триллер

Возрастные ограничения: 16+

Древние врата открылись, и в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном. Оказавшийся в эпицентре вторжения полицейский Джейк должен найти способ закрыть портал, прежде чем армия тьмы поглотит землю.