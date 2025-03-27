Фея и каменный тролль
Премьера:
27.03.2025
Режиссер:
Карла Нор Хольмбек
Жанр:
Анимационный
Продолжительноcть:
75 минут
Возрастные ограничения:
6+
Цветочная фея Роза живет в удивительно красивом лесу. У нее много друзей — мышки, бабочки, малыш-тролль и мудрый филин. Однажды они узнают, что их лесу угрожает злобная Каменная Троллька, которая превращает животных в камни. Герои отправляются в далекое и трудное путешествие, чтобы найти помощь в борьбе со злодейкой. Им предстоит посетить королевство эльфов, попросить волшебное зеркало у таинственной Горной ведьмы и спасти лес от коварной Тролльки.
Сегодня
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 марта, суббота
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 марта, воскресенье
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
31 марта, понедельник
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 апреля, вторник
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 апреля, среда
|
10:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
29 марта, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
30 марта, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
31 марта, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
1 апреля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
2 апреля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:15
27 марта - 2 апреля
2 апреля, среда 00:00
23 марта - 2 апреля
8 марта - 2 апреля
27 февраля - 2 апреля
12 - 30 марта