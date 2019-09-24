Тульский академический театр драмы открыл новый сезон постановкой по одной из лучших русских пьес – «Бесприданнице» Островского.

Тульская «Бесприданница» – безусловная удача. Она сделана без всякого элемента соревновательности – как будто рязановского фильма вообще не было.

Билеты от 300 до 700 р.