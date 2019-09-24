Бесприданница
Тульский академический театр драмы открыл новый сезон постановкой по одной из лучших русских пьес – «Бесприданнице» Островского.
Тульская «Бесприданница» – безусловная удача. Она сделана без всякого элемента соревновательности – как будто рязановского фильма вообще не было.
Билеты от 300 до 700 р.
Где и когда?
Тула, роспект Ленина, 34а
28 сентября 2019, суббота
18:30
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
1 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-3500 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
12 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
6 октября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000-1300 ₽
28 сентября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽