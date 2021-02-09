Белые ночи
19 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?
В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
19 февраля 2021, пятница
19:00
27 февраля, суббота 21:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
6 марта, суббота 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
7 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽