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Белые ночи

Белые ночи

19 февраля в Тульском Камерном Драматическом театре покажут премьеру спектакля «Белые ночи» по одноименной повести Ф. М. Достоевского. Что такое мечтатель? Где кончается грань реального и начинается мир иллюзий?

В спектакле «Белые ночи» реальность и фантазия переплетаются между собой, грань стирается, все происходящее - сон наяву. Это случилось однажды, когда мечтатель возвращался домой, гуляя по опустевшему Петербургу в одну из белых, фантастических ночей. Он и не подозревал, что в эту ночь встретит девушку по имени Настенька, которая перевернет весь его мир...

Продолжительность: 1 час 10 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
19 февраля 2021, пятница
19:00
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Касса
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