«Баронеты» — настоящий парад звездных аттракционов, завоевавших множество высших наград международных фестивалей.

«Баронеты» — настоящий парад звездных аттракционов, завоевавших множество высших наград международных фестивалей. Это крупнейшее по составу животных цирковое шоу: здесь тигры, леопарды, черные пантеры, медведи, лошади, павлины, пеликаны, собаки, волки, верблюды и многие другие четвероногие, пушистые и пернатые артисты. Это квинт-эссенция современного циркового искусства: филигранная дрессура животных, роскошный шоу-балет, джигитовка на лошадях, сложнейшие акробатические трюки, воздушные полотна, жонгляж, супер-современное сценическое, световое оборудование и специально разработанные декорации! Беспрецедентный проект создан известным в цирковой индустрии продюсером, дрессировщиком, Заслуженным артистом Гией Эрадзе.

Взору зрителей приоткроются тайны самой тёмной ночи, принадлежащей настоящему Цыганскому табору: здесь пышная свадьба цыганского барона, и танцующие медведи, и озорные цыганки, и цыгане с гитарами… Настоящий праздник страсти и огня: сложнейшая дрессура медведей в сочетании с оригинальной хореографией, а также уникальными трюками! Дрессировщики — Екатерина и Алексей Плотниковы — обладатели «Серебряного Слона» на XIII Московском международном фестивале циркового искусства.

Номер Юрия Володченкова «Цыганская любовь» продолжает тему кочующего табора — это не просто дрессура, это дружба, многолетний труд и полное взаимопонимание: конь и наездник понимают друг друга, буквально по вздоху и работают как единое целое. Темперамент, страсть, сложнейшая работа и уникальный трюк — конь на скакалке, вот бешеный цыганский коктейль!

Вот она, знойная американская пустыня: в бешеном темпе несутся по манежу кони, словно стрелы, сумасшедшие трюки в исполнении отважных джигитов племени Апачи и смелых Амазонок заставят зал взорваться!, — уровень адреналина в вашей крови зашкалит, гарантируем! «Джигиты — Апачи» — обладатели Золотой награды VII Международного фестиваля циркового искусства.

Обладательница Серебряной Короны «Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова предcтавит на суд публики сразу два сольных номера: сказочная свадьба и самая роскошная «Невеста» — с уникальным номером хула-хупы на зеркальном шаре, который поразит воображение самого взыскательного зрителя; а также с номером Воздушные полотна «Ангелы».

Вместе с хрупкой и грациозной воздушной гимнасткой мы окажемся на седьмом небе, полетаем над облаками, рискуя ежесекундно сорваться вниз (номер выполняется без страховки!) — неземная красота! Она поднимется так высоко, что можно дотронуться до мерцающих Звёзд под самым куполом цирка!

Силовая пара Братьев Варданян покорит сердца настоящих ценителей циркового искусства: исполнители рекордных трюков предстанут в образах шахматных Королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя. Этот номер — неизменный любимец публики, восторженный зал буквально взрывается аплодисментами! Воплощение силы, грации и атлетизма, демонстрация возможностей человека и безупречные образы — всё это «Шахматы»!

В Шоу представлены уникальные с точки зрения дрессуры сочетания животных: так, огромные розовые пеликаны летают над зрительным залом, а на манеже сложные трюки выполняют попугаи ара и какаду — настоящий райский сад! Номер Екатерины Кореньковой объединил милых маламутов и хаски с грозными и строгими северными волками!

В рамках проекта публика увидит уникальный аттракцион со смешанной группой хищников: впервые на один манеж выйдут тигры, черные пантеры и леопарды — всего 11 хищников! в шоу Натальи и Андрея Широкаловых.

Дрессировщики уже завоевали мировую известность, став обладателям огромного количества (9!!!) наград на международных цирковых фестивалях, что, несомненно, подтверждает высокий художественный уровень и безупречную дрессуру. Среди множества наград в копилке Натальи и Андрея: титул «Дрессировщик Года» 2016, гран — при IV Всемирного фестиваля циркового искусства в Москве, дважды — «Золотой слон» Международного фестиваля Московского цирка Никулина, «Золотой Медведь» Международного фестиваля в Ижевске, «Золотой глобус» Международного фестиваля в Румынии, «Золотой ринг» Международного фестиваля в Масси. Наталья Широкалова обладательница Золотой короны фестиваля «Принцесса цирка».