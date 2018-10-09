Бабки Ёжки и листопад

Знакомы ли вы хотя бы с одной бабой Ягой? А мы знаем трёх очень милых и хорошеньких сестрёнок бабок Ёжек. Они живут, как и полагается всем ведьмам, в лесу. Эти ведьмочки весьма дружные, и совсем не злые, а даже наоборот — весёлые и добрые.

Однажды с этими бабками Ёжками приключилась забавная история, после которой они очень полюбили осень, а все жители леса прозвали их осенними ведьмочками…

Стоимость: 200 р. -400 р.