В «Октаве» покажут спектакль-номинант премии «Прорыв» в 2018 году по одноимённой пьесе Аси Волошиной.

За время действия спектакля «Анна Франк» две семьи проживают два года в тайном убежище в центре Амстердама, прячась от фашистов. По законам трагедии зрители сразу понимают, что почти все действующие лица погибнут. Об этом им сообщает персонаж, существующий вне убежища, который читает отрывки из документальных свидетельств людей, переживших Холокост. Финал трагичен, но жизнь героев, вопреки всему, весёлая. Обитатели убежища борются за то, чтобы сохранить человеческое достоинство в нечеловеческих условиях. За два года Анна Франк, которой в начале действия тринадцать, проходит длинный духовный путь и оказывается готовой и к жизни, и к смерти.



Режиссёр — Виталий Дьяченко

Художники — Мария Первушина, Мария Яковлева

Драматург — Ася Волошина



В ролях:

Анна, которой не будет — Анна Щетинина

Г-н Отто Франк — Роман Михащук

Г-жа Эдит Франк — Елена Кауц

Марго Франк — Анастасия Чеха

Г-н Герман Ван Даан — Павел Платонов

Г-жа Августа Ван Даан — Анастасия Гирева

Петер Ван Даан — Арсений Воробьев

Альфред Дюссель — Виктор Бугаков

Рассказчик — Андрей Чулков

Стоимость: родитель + ребенок старше 12 лет 400 р., дети/пенсионеры - бесплатно.