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Турнир по средневековым настольным играм

Турнир по средневековым настольным играм

Сотрудники мемориала на Красном холме Куликова поля научат играть в старинные средневековые настольные игры «Мельница» и «Лиса и гуси».

Про них на Руси знали и в деревнях, и в княжеских покоях. Суровые викинги вырезали поля для игр прямо на скамьях своих драккаров, чтобы коротать время во время морских переходов, тренировать находчивость и смекалку. Для современных игроков созданы наборы исторических игр, испытать удачу в которых может каждый желающий.

Стоимость: 100 р. Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3−12−44, e-mail: krholm@kulpole.ru .

Где и когда?
Мемориал на Красном холме
Ивановка, Куркинский район
31 августа 2019, суббота
14:00
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