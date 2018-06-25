1−2 июля состоится фестиваль Конного спорта. Это будет самое нарядное соревнование лета. Участники будут будут соревноваться в классических видах конного спорта: выездка, конкур, кавалетти.

В соревнованиях примут участие взрослые спортсмены, дети и юноши. Состязания пройдут на маршрутах 80 см, 100 см, 110 см (30 см (крестики) и 60 см-по программе ПРЫГАЙ И БЕГИ).



В программе:

1 июля в 13.00 — выездка (ППЮ.ППД-А, Детская езда на рыси)

2 июля в 15.00 — костюмированный конкур,кавалетти.

Участников ждет отдельная награда за самый оригинальный костюм. Соревнования пройдут на территории КСК «Конюшня Макларен».