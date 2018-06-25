Фестиваль конного спорта
1−2 июля состоится фестиваль Конного спорта. Это будет самое нарядное соревнование лета. Участники будут будут соревноваться в классических видах конного спорта: выездка, конкур, кавалетти.
В соревнованиях примут участие взрослые спортсмены, дети и юноши. Состязания пройдут на маршрутах 80 см, 100 см, 110 см (30 см (крестики) и 60 см-по программе ПРЫГАЙ И БЕГИ).
В программе:
- 1 июля в 13.00 — выездка (ППЮ.ППД-А, Детская езда на рыси)
- 2 июля в 15.00 — костюмированный конкур,кавалетти.
Участников ждет отдельная награда за самый оригинальный костюм. Соревнования пройдут на территории КСК «Конюшня Макларен».
Где и когда?
Тула, Ленинский р-н, д.Большая Еловая, 113
25 июня 2018, понедельник
13:00
26 июня 2018, вторник
13:00
27 июня 2018, среда
13:00
28 июня 2018, четверг
13:00
29 июня 2018, пятница
13:00
30 июня 2018, суббота
13:00
1 июля 2018, воскресенье
13:00