Масленица в Тульской области: публикуем полную афишу мероприятий

Фото пресс-службы Добродея, предоставлены музеем-усадьбой Ясная Поляна и из архива Myslo.

Выставки, мастер-классы, концерты и народные гулянья — выбирайте то, что вам больше нравится, и проведите праздник весело и задорно!

Основные гуляния развернутся 1 и 2 марта, но есть и несколько мероприятий, которые состоятся еще в феврале — 27 и 28. Выбирайте!

Центральный парк культуры и отдыха

6+

2 марта с 14.00

На эстраде с 14.00 до 20.00 пройдет конкурсно-концертная программа «Масленица — 2025». Хедлайнер — группа «Балалайка-62» (Рязань).

На Фонтанной площади с 14.00 до 20.00 будет работать ярмарка тульских мастеров (изделия ручной работы, блины, шашлыки и т. д.), а также акция «КостерОК» с открытым огнем, оборудованном в специальных чашах. С 15.00 до 18.00 — интерактивные площадки «Призовой столб» и «Молодецкие потехи» (традиционные русские игры). С 15.00 до 17.00 — интерактивная программа «Шоу-конкурс среди блинопеков».

В Детском городке с 14.00 до 17.00 — программа для детей «Масленичный переполох».

На Большом круге с 14.00 до 18.00 будет работать интерактивная площадка «Масленичные потешки»:

концерт,

big-зоны,

родео «Печь»,

«КостерОК»,

ярмарка.

Все мероприятия бесплатные.

Комсомольский и Пролетарский парки

6+

2 марта с 14.00

С 14.00 до 18.00 на эстраде программа «Широкая Масленица», в центральной части парка — ярмарка мастеров. С 15.00 до 17.00 в Детском городке — анимационные игры.

Широкая Масленица в «Добродее»

6+

2 марта с 12.00

У ворот гостей встретят яркие ростовые куклы и веселые Петрушки, которые предложат присоединиться к всеобщему веселью и поучаствовать в квесте «В поисках Масленицы». Он проведет туляков по праздничным площадкам и познакомит с главными традициями народных гуляний. Пройдя все задания, гости смогут получить сувениры от ремесленного двора.

На игровой программе «Масленичные потехи» в течение всего дня можно будет посостязаться в метании валенка, в скоростных забегах с ухватами и масленичным колесом.

В творческом пространстве «РемесЛофт» гости поучаствуют в деревянных играх на площадке «Ручеёк, гора, калач — докажи, что ты ловкач!»

В фольклорном театре «Булыжник» пройдет представление народных масленичных обычаев и традиций «Кому шутки, кому блин, а кому и Масленица!». Зрители услышат масленичные песни в исполнении участниц народного фольклорного ансамбля «Дежа». Узнают, какими были праздничные потехи, на чём с гор катались, чем лошадей украшали, с чем любили есть главное праздничное блюдо — блины. Ни одно масленичное гулянье не обходится без балагура, весельчака и затейника в красном колпачке — Петрушки.

Изюминкой праздника станет шоу в Тульской кузне «Как кузнец и медведь в ремесле состязались». Гости увидят батл, в котором местному кузнецу предстоит помериться силой и ловкостью с лесным гостем — медведем.

В музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» можно будет послушать «Масленичные истории», узнать о традициях и обычаях народных гуляний, сделать символ праздника — куклу-масленичку.

В течение дня будет работать ярмарка, где гостей ждёт «Масленица-объедуха» с горячим чаем и сытными угощениями. Пройдут мастер-классы по росписи филимоновской игрушки, обработке дерева и металла.

Богатырская застава проверит молодецкую удаль. Смельчаков привлекут сражения на мешках, шапочные бои, состязания на бревнах. Самых юных посетителей ждут особенные испытания на меткость и смекалку.

Также можно будет посетить гастролаб и побывать на новой тематической программе «Пастила или блины? На чьей стороне ты?» Какой вкус станет главным, решат гости на гастрономическом состязании. Все желающие смогут не только насладиться традиционными лакомствами, но и поучаствовать в настоящем кулинарном приключении, открыть для себя новые грани вкуса и узнать, как сочетаются старинные традиции и современные гастрономические эксперименты. На это мероприятие нужно будет купить билет. 12+

Масленица в Ясной Поляне

6+

1 и 2 марта

Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает детей и их родителей принять участие в уличной игровой программе «Душа моя Масленица».

Сотрудники отдела по работе со школьниками яснополянского музея расскажут, как праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проигрывая день за днем всю масленичную неделю, гости поучаствуют в старинных забавах и конкурсах: научатся ходить на ходулях, узнают, что такое петушиные бои и калечина-малечина, прокатятся в санях и попробуют вкуснейшие блины в русской избе.

Также программа включает мастер-класс для детей по изготовлению домашней куклы Масленицы. На Масленицу в Тульской губернии, помимо большой куклы Масленицы, которую сжигали в Прощеное воскресенье, делали маленькую куклу, так называемую домашнюю Масленицу. Ее делали на крестовине, обмотанной лыком или соломой, одевали в яркую одежду, имитирующую народный костюм, украшали косой и цветными лентами. После праздников домашнюю Масленицу сохраняли. Считалось, что она должна принести счастье и достаток в дом.

Программа будет проходить на территории музея-усадьбы на площадке у Кучерской избы. 1 марта — в 11.00 и 12.30; 2 марта — в 11.00 и 12.30. Информация о билетах по тел. +7 (48751) 76-1-10.

2 марта, 14.00

В яснополянском Доме культуры (д. Ясная Поляна, 142-а) состоится праздник проводов зимы, приуроченный к окончанию Масленой недели. Посетителей ждет концерт народного ансамбля гармонистов «Озорные переборы» (Тула), мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы и чаепитие с блинами.

В программе концерта — русские народные песни, часть из которых будет посвящена празднику Масленицы. Гости услышат яркие наигрыши, инструментальные обработки известных композиций и авторские мелодии от солистов ансамбля «Озорные переборы».

После концерта в фойе Дома культуры состоится чаепитие с блинами и мастер-класс по изготовлению миниатюрной Масленицы — соломенной куклы, которая символизирует зиму. Вход — по билетам.

Аутентичный русский фестиваль МАСЛЁНКА FEST

6+

1 марта с 12.00

Где: курорт «Заокские поля», деревня Вишенки, МО Малаховское, Заокский район, Тульская область.

Координаты: 54.772203, 37.424138.

В Тульской области состоится премьера аутентичного русского фестиваля МАСЛЁНКА FEST, вдохновленного русским фольклором, сказками и легендами.

В программе МАСЛЁНКА FEST:

выступление известных артистов фолк-жанра: GUMA, Поклад, Ягода, Полынь Folk, Runa Project и др.;

зажигательный DJ-сет;

масленичные забавы;

интерактивные зоны для детей и анимация;

творческие мастер-классы;

розыгрыш подарков от партнеров;

живописная территория курорта «Заокские поля».

Особенностью фестиваля является симбиоз масленичных традиций и нестандартного взгляда на этнические мотивы. Вход по билетам.

Тульское музейное объединение

Музей «Тульские самовары» , тел. 31-23-33. 27 февраля, 12.00 — интерактивное занятие «Веселая Масленица». 6+

, тел. 31-23-33. — интерактивное занятие «Веселая Масленица». 6+ Тульский музей изобразительных искусств, тел. 35-40-53. 27 февраля, 13.00 — концерт «Широкая Масленица». Вход свободный. 6+

тел. 35-40-53. — концерт «Широкая Масленица». Вход свободный. 6+ Тульский областной краеведческий музей , тел. 30-79-75. 27 и 28 февраля, 15.00 по предварительной записи — музейный праздник «Все коту Масленица», 6+; 28 февраля, 17.00 — мастер-класс «Домашняя Масленица». 6+

, тел. 30-79-75. 27 и по предварительной записи — музейный праздник «Все коту Масленица», 6+; — мастер-класс «Домашняя Масленица». 6+ Музей декоративно-прикладного и народного искусства , тел. 77-04-20. 1 и 2 марта по предварительной записи — мастер-класс по лепке/росписи филимоновской игрушки и тульской городской игрушки. 6+

, тел. 77-04-20. по предварительной записи — мастер-класс по лепке/росписи филимоновской игрушки и тульской городской игрушки. 6+ Дом-музей В. В. Вересаева , тел. 56-77-31. 1 марта, 12.00 — интерактивная программа «Как на масленой неделе…». 6+

, тел. 56-77-31. — интерактивная программа «Как на масленой неделе…». 6+ Музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг» , тел. 8 (48756) 2-35-10. 1 марта, 11.30 — масленица в Тургенево. Выступление вокального ансамбля «Околица», игры, конкурсы, хороводы. 6+

, тел. 8 (48756) 2-35-10. — масленица в Тургенево. Выступление вокального ансамбля «Околица», игры, конкурсы, хороводы. 6+ Музей В. Ф. Руднева, тел. 8 (48734) 4-15-29. 1 марта, 12.00 — игровая программа «Русская, старинная, румяная, да блинная!». Вход свободный. 6+

тел. 8 (48734) 4-15-29. — игровая программа «Русская, старинная, румяная, да блинная!». Вход свободный. 6+ Музей П. Н. Крылова, тел. 41-04-60. 1 марта, 14.00 — мастер-класс в творческой мастерской «Мартовские коты»; 15.00 — культурно-образовательное занятие «Душа ты моя, Масленица!»; 2 марта, 12.00 — мастер-класс в творческой мастерской «Кукла-закрутка Масленица». 6+

тел. 41-04-60. — мастер-класс в творческой мастерской «Мартовские коты»; — культурно-образовательное занятие «Душа ты моя, Масленица!»; — мастер-класс в творческой мастерской «Кукла-закрутка Масленица». 6+ Музей «Тульские самовары» , тел. 31-23-33. 1 марта, 15.00 — интерактивное занятие «Веселая Масленица». 6+

, тел. 31-23-33. — интерактивное занятие «Веселая Масленица». 6+ Тульский военно-исторический музей, тел. 77-49-36. 1 и 2 марта, 15.00 — квиз «Масленица». 6+

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново», тел. 8 (48734) 2-65-11. 2 марта, 12.00 — праздник «Широкая Масленица». Гулянья, хороводы, сжигание чучела и чай с блинами. 6+

Масленица в Большой Туле