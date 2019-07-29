Квест «Путешествие в историю»

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе — несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования — панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Квест проводится только при благоприятных погодных условиях.

Стоимость: 100 р. с человека. Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3−12−44, e-mail: krholm@kulpole.ru .