афиша
афиша
Регистрация
Квест «Путешествие в историю»

Квест «Путешествие в историю»

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе — несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования — панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Квест проводится только при благоприятных погодных условиях.

Стоимость: 100 р. с человека. Предварительная запись по телефону: +7 (48743) 3−12−44, e-mail: krholm@kulpole.ru .

Где и когда?
Мемориал на Красном холме
Ивановка, Куркинский район
10 августа 2019, суббота
14:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.