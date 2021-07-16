Каппинг в «Октаве»
17 июля в творческом кластере «Октава» обжарщики ростерии «Зерновая» ждут всех на каппинг. Иными словами — кофейную дегустацию. Две вещи получаются у этих ребят лучше всего: смеяться и варить кофе. Без этого напитка они не могут жить и хотят, чтобы неравнодушных к кофе людей стало еще больше.
Задача каппинга — раскрыть вкусовой букет кофе. Для этого его заваривают универсальным способом: молотое зерно засыпают в стакан, заливают горячей водой и настаивают четыре минуты. Это позволяет наиболее ярко раскрыть особенности вкуса и аромата.
Участники смогут оценить около 10 сортов кофе и выделить у каждого свой вкус, кислотность, аромат, тело, послевкусие и дефекты (если они есть)
Хотите попробовать себя в роли профессионального бариста? Тогда приходите в кафе «Октава» на первом этаже. Единственное условие — не пользуйтесь в этот день парфюмом, его запах просто перебьет кофейный аромат.
Регистрация по ссылке.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
17 июля 2021, суббота
13:30
1 января, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1100 ₽
19 сентября
₽ Билеты: 750-1950 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 сентября, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-1000 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽