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Каппинг в «Октаве»

Каппинг в «Октаве»

17 июля в творческом кластере «Октава» обжарщики ростерии «Зерновая» ждут всех на каппинг. Иными словами — кофейную дегустацию. Две вещи получаются у этих ребят лучше всего: смеяться и варить кофе. Без этого напитка они не могут жить и хотят, чтобы неравнодушных к кофе людей стало еще больше.

Задача каппинга — раскрыть вкусовой букет кофе. Для этого его заваривают универсальным способом: молотое зерно засыпают в стакан, заливают горячей водой и настаивают четыре минуты. Это позволяет наиболее ярко раскрыть особенности вкуса и аромата.
 
Участники смогут оценить около 10 сортов кофе и выделить у каждого свой вкус, кислотность, аромат, тело, послевкусие и дефекты (если они есть)
 
Хотите попробовать себя в роли профессионального бариста? Тогда приходите в кафе «Октава» на первом этаже. Единственное условие — не пользуйтесь в этот день парфюмом, его запах просто перебьет кофейный аромат. 

Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
17 июля 2021, суббота
13:30
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Касса
Большая дискотека «Мы вместе»
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1 января, суббота 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000-1100 ₽
Иллюзионное шоу «Спящая красавица»
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19 сентября
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 750-1950 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Красная Плесень
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17 сентября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Джокер
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15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Северный Флот
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9 октября, суббота 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
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