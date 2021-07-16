Каппинг в «Октаве»

17 июля в творческом кластере «Октава» обжарщики ростерии «Зерновая» ждут всех на каппинг. Иными словами — кофейную дегустацию. Две вещи получаются у этих ребят лучше всего: смеяться и варить кофе. Без этого напитка они не могут жить и хотят, чтобы неравнодушных к кофе людей стало еще больше.

Задача каппинга — раскрыть вкусовой букет кофе. Для этого его заваривают универсальным способом: молотое зерно засыпают в стакан, заливают горячей водой и настаивают четыре минуты. Это позволяет наиболее ярко раскрыть особенности вкуса и аромата.

Участники смогут оценить около 10 сортов кофе и выделить у каждого свой вкус, кислотность, аромат, тело, послевкусие и дефекты (если они есть)