Ботанические зарисовки (графика) с Ксенией Гуцул
20 июня в кластере «Октава» пройдут Ботанические зарисовки с Ксенией Гуцул. Они будут рассчитаны на участников любого уровня подготовки. Все необходимые материалы предоставляются. В качестве натуры вас ждет целый чемодан засушенных растений и плоский гербарий, а также срезанные цветы:)
В завершении занятия всех участников ждёт сюрприз!
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
20 июня 2021, воскресенье
12:00
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
9 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
26 июня - 21 августа
20 июня, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 700 ₽
27 июня, воскресенье 16:00
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 500 ₽