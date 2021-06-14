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Ботанические зарисовки (графика) с Ксенией Гуцул

Ботанические зарисовки (графика) с Ксенией Гуцул

20 июня в кластере «Октава» пройдут Ботанические зарисовки с Ксенией Гуцул. Они будут рассчитаны на участников любого уровня подготовки. Все необходимые материалы предоставляются. В качестве натуры вас ждет целый чемодан засушенных растений и плоский гербарий, а также срезанные цветы:)
 
В завершении занятия всех участников ждёт сюрприз!
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
20 июня 2021, воскресенье
12:00
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9 октября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 900 ₽
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Центр приема гостей Тульской области
Ботанические зарисовки (графика) с Ксенией Гуцул
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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