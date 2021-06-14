Ботанические зарисовки (графика) с Ксенией Гуцул

20 июня в кластере «Октава» пройдут Ботанические зарисовки с Ксенией Гуцул. Они будут рассчитаны на участников любого уровня подготовки. Все необходимые материалы предоставляются. В качестве натуры вас ждет целый чемодан засушенных растений и плоский гербарий, а также срезанные цветы:)

В завершении занятия всех участников ждёт сюрприз!