Тульское музейное объединение приглашает детей и их родителей на первый пилотный экскурсионный военно-патриотический маршрут «На тульском направлении».

В рамках маршрута участники посетят Тульский военно-исторический музей, ВМК «Бронепоезд № 13 „Тульский рабочий“» и Музей обороны Тулы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы (филиал Тульского историко-архитектурного музея), где узнают об обороне Тулы, о нашем крае в годы Великой Отечественной войны, увидят подлинные предметы, найденные на местах боёв.

Хронология событий Тульской оборонительной операции, подготовка жителей города, основные военные действия, в том числе на территории всей Тульской области, воспоминания очевидцев тех событий возникнут перед экскурсантами в экспозиции Тульского военно-исторического музея. В ходе увлекательного квеста «Рабочий город сражается!» участники попробуют себя в роли представителей различных воинских подразделений, защищавших Тулу в те дни.

Следующей остановкой в маршруте станет легендарный бронепоезд № 13. Построенный осенью 1941 года туляками-железнодорожниками и мастерами-оружейниками, он оказался поистине уникальным творением тульских мастеров. Подобной боевой машины не было во всей истории Великой Отечественной войны. 28 октября 1941 года крепость на колёсах вышла из ворот Тульского паровозного депо и все 45 дней героической обороны охраняла подступы к городу. Участники маршрута посетят базу дивизиона бронепоездов, состоящую из вагона-клуба, вагона-пекарни, штабного вагона, а также боевую часть бронепоезда (бронепаровоз, бронеплощадки, контрольные платформы с орудиями), где воссоздана боевая обстановка, установлены пулеметы, пушка, стеллажи со снарядами. Под сигналы воздушной тревоги, грохот от разрывов снарядов мы перенесёмся в атмосферу боя.

Но это лишь первая часть пути! Почтив память земляков перед памятным знаком «Здесь проходил передний край обороны Тулы» (ул. Тихмянова, 42), направимся в Музей обороны г. Тулы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы (пос. Ленинский), посещение которого станет кульминацией и завершающим этапом всего путешествия. Музей уникален обилием подлинных предметов, найденных на местах боёв по всей территории Тульской области. В основу экспозиции лёг многодневный труд поисковых отрядов, и теперь посетители могут увидеть радиоактивную немецкую пасту, самозарядную винтовку Токарева, предметы войны и быта советских и немецких бойцов, пробитый пулями тульский самовар, вариант бронежилета времён, пистолет-пулемёт Томпсона и многое другое. Этот удивительный музей — храм погибшему солдату — не оставит равнодушным никого. Интерактивная часть экспозиции позволит гостям побывать в боевом блиндаже, взять в руки макет винтовки Мосина, ППШ, немецкий автомат, попробовать взвести курок и ознакомиться с устройством боевого оружия. Не забудьте фотоаппарат!

Памятка гостя:

12.00 — 12.40 посещение Тульского военно-исторического музея. Квест «Рабочий город стал бойцом»;

12.50 — 13.00 трансфер к ВМК «Бронепоезд № 13 „Тульский рабочий“»;

13.05 — 13.35 экскурсия на бронепоезде.

13.40 — 14.30 трансфер в Музей обороны Тулы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годы;

15.40 — 16.20 трансфер обратно (ул. Менделеевская, 8).

Ориентировочная продолжительность экскурсионного тура — 4 часа 30 мин.

Сбор группы в 11.45 в холле музейно-выставочного комплекса Тульского кремля.

Стоимость билета для участников пилотного тура — 650 рублей (обычная цена — 750 руб.). Количество мест ограничено.

Предварительная запись по телефонам: 56−14−48, 8−920−780−80−95 (Дарья), 8−920−273−28−77 (Анатолий).