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Уникальный селекционный виноградник под Тулой может быть снесен по решению суда

Уникальный селекционный виноградник под Тулой может быть снесен по решению суда

Юрий Зотов давно занимается выведением зимостойких сортов винограда. Шедевры его трудов на днях выкорчевал трактор, приехавший по поручению судебных приставов.

В понедельник, 11 ноября, на участок питомника в Петелино приехал трактор, поломал забор и начал зачищать территорию — водитель действовал по поручению судебных приставов.

— Я случайно узнал о том, что приехали исполнять решение суда, — рассказывает Юрий Зотов. — Пытался его остановить, куда там… Но это же просто злодейство! Поломать забор, заехать и начать все уничтожать!

Каждая лоза винограда была сортовой. Семь грядок уничтожили. Это были настоящие шедевры, которые я создавал на протяжении нескольких лет!

А все для того, чтобы в Тульской области тоже можно было выращивать виноград, чтобы он был дешевле, а не возить с юга или из-за границы и платить за него огромные деньги. Для жителей региона старался, а тут просто приехали и все выкорчевали… 

Работа трактора остановилась только через несколько часов. Оказалось, исполнять решение суда об освобождении участка приехали рановато — решение не вступило в силу, так как была подана апелляция. Попытался ускорить процесс освобождения территории ее собственник — гражданин Г.

В пресс-службе УФССП России по Тульской области прокомментировали:

«На исполнении в отделении судебных приставов Ленинского района Тулы находится исполнительное производство, возбужденное на основании решения районного суда, об обязании гражданина освободить земельный участок путем демонтажа и вывоза насаждений (виноградная лоза), забора из металлической сетки, ворот, железобетонного блока и др. В установленный срок решение суда должник не исполнил.

Отметим, что в соответствии со ст. 107 ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскатель может воспользоваться правом произвести расходы на применение мер принудительного исполнения с последующим их возмещением за счет должника. В данном случае взыскатель воспользовался указанным правом и обеспечил соответствующее техническое обеспечение для исполнения требований судебного решения, о чем должник был уведомлен в установленном порядке.

Однако в связи с тем, что должник не предоставил в отделение судебных приставов документы, свидетельствующие о том, что в настоящее время в суде на рассмотрении находится встречный иск, исполнительные действия по освобождению земельного участка в настоящее время отложены».

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Юрий Зотов со слезами на глазах смотрит на то, что осталось от трудов его жизни:

— Я виноградник считаю государственным, — говорит селекционер. — Мы работали всю жизнь за идею, что будем жить лучше! И вот уничтожен почти весь виноград... Здесь были сорта, которые прекрасно переносили заморозки до –40 градусов! Нигде в мире такого нет! Это же научное достижение. Вот там остались старые кусты, а от них были созданы новые. Это были шедевры...

И я не один тут работал. Со мной трудился такой ученый как Александр Потапенко. У него был тоже генофонд северного винограда, он высылал мне семена. Это был наш совместный труд. Ему было 85 лет, когда он умер. Так его виноградник выкупили немцы и все вывезли, а территорию перепахали. Наш русский виноград нужен в Германии, а в России он не нужен что ли? Второй по величине северный виноградник был как у меня, в Тульской области. Теперь и он под угрозой.

Вы понимаете, что такой генофонд? Это не производство. Это нужно собрать американские сорта, устойчивые к болезням, амурские - устойчивые к морозам, европейские - с высокими вкусовыми качествами, азиатские сорта. Потом мы их скрещиваем, создаем гибриды. Плодоносить они начинают лишь на седьмой год. 

У меня уже нет запаса жизни, чтобы все это восстановить, вы понимаете?!

Мы просили их остановиться: ребят, у нас еще суд не закончился, подождите! Но никто не слушал. Самое молодое и самое перспективное снесли. 

Как инженер стал селекционером

Юрий Зотов всю жизнь работал в оборонной промышленности инженером. Но это по второму образованию. По первому он - биолог. С 70-х годов прошлого века увлекся виноградом. Сначала просто сажал разные сорта винограда у себя на дачном участке в Петелино.

— К 2002 году у меня уже было много наработок в селекции и винограда, и грецкого ореха, и абрикосов. Площади же приусадебного участка не хватало. Решил взять в аренду участок в 2 га, который ранее принадлежал ЗАО «Парники», — рассказывает Юрий Зотов. — Администрация МО Ильинское и глава администрации Ленинского района Андрей Самошин не возражали против аренды, издали два постановления № 913 и 942 о передаче мне этого участка. Имея постановления на руках, я начал работать. Разбил сады, вскоре появились и первые успехи.

Параллельно пытался оформить договор аренды. Но под разными предлогами его со мной не заключали. Называли разные причины, а настоящая выяснилась спустя несколько лет. Я провел за свой счет кадастровые работы, размежевал участок. А когда с кадастровым планом вновь пришел оформлять договор аренды, главой администрации стал Михаил Иванцов.

Он мне сказал, что выделенный мне участок относится к землям поселений. Взять его в аренду я не могу, а вот купить могу — за 2 млн рублей. 

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Покупка оказалась виноградарю не по карману.

— Шел уже 2006 год. Сумма немаленькая. У меня просто не было таких денег. В ответ на это Иванцов вручил постановление, в котором говорилось, что я не заключил своевременно договор аренды, и поэтому земля выставлена на продажу. 

Новым владельцем земли в 2006 году стал Андрей Стукалов, на тот момент тульский министр ЖКХ. В его собственности оказалось целых 11 га, в состав которых вошел и виноградник Юрия Зотова.

Через несколько лет — в 2015 году министр вместе с директором департамента строительства Василием Кунцевичем оказались фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Будучи под следствием, 8 сентября 2015 года министр подарил земельный участок, на котором располагался виноградник Зотова, своему знакомому. Так следующим владельцем стал Александр Г.

Новый владелец вновь выставил участок на продажу. За участок в 11 га собственник просил 57 млн рублей. Зотов уже готов был выкупить по кадастровой стоимости ту часть, которую он возделывает, но Г. не согласился: всё или ничего.

Зотов начал писать обращения и обивать пороги администрации, правительства и губернатора. Но безрезультатно. 

Не веря в то, что его государство оставит один на один с проблемой, Юрий Зотов продолжал работать. За 40 лет выведенные им сорта винограда неоднократно становились призерами самых разных выставок.

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В сентябре 2023 года один из его виноградов получил медаль на Всероссийской выставке селекционных достижений.

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Также были успехи и в выведении зимостойких видов абрикосов, персиков и слив. Юрия Зотова давно знали и ценили в других регионах, приглашали читать лекции по садоводству и виноградарству.

Но для местных властей ценности достижений в селекционном деле оказалось недостаточно — все лишь разводили руками.

Судебные разбирательства

В 2020 году Г. подал иск к Зотову об освобождении «путем демонтажа и вывоза насаждений виноградной лозы, а также всего имущества с территории и наложения запрета на пользование земельным участком как целиком так и в части». Владелец земли заявил, что неоднократно предлагал Зотову платить за аренду, но тот упорно отказывался — из-за этого Г. нес материальные убытки. 

26 октября 2020 года Ленинский районный суд полностью удовлетворил требования Г. Он обратился в суд с иском к Зотову Ю.В. о взыскании с него в размере 1 620 000 руб. в качестве неосновательного обогащения.

Адвокат Зотова просил применить срок исковой давности и отказать в удовлетворении иска, поскольку постановления ЗАО «Парники» и МО Ильинское никто не отменял и не оспаривал, и Зотов добросовестно использовал данный земельный участок.

Тяжбы идут до сих пор. Сейчас Тульский областной суд вновь рассматривает спор виноградаря и землевладельца. 

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сегодня, в 18:25 +2
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виноградникселекционер
Люди
Юрий Зотов
Место
ТулаТульская областьПетелино

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