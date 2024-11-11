Уникальный селекционный виноградник под Тулой может быть снесен по решению суда

В понедельник, 11 ноября, на участок питомника в Петелино приехал трактор, поломал забор и начал зачищать территорию — водитель действовал по поручению судебных приставов.

— Я случайно узнал о том, что приехали исполнять решение суда, — рассказывает Юрий Зотов. — Пытался его остановить, куда там… Но это же просто злодейство! Поломать забор, заехать и начать все уничтожать!

Каждая лоза винограда была сортовой. Семь грядок уничтожили. Это были настоящие шедевры, которые я создавал на протяжении нескольких лет!

А все для того, чтобы в Тульской области тоже можно было выращивать виноград, чтобы он был дешевле, а не возить с юга или из-за границы и платить за него огромные деньги. Для жителей региона старался, а тут просто приехали и все выкорчевали…

Работа трактора остановилась только через несколько часов. Оказалось, исполнять решение суда об освобождении участка приехали рановато — решение не вступило в силу, так как была подана апелляция. Попытался ускорить процесс освобождения территории ее собственник — гражданин Г.

В пресс-службе УФССП России по Тульской области прокомментировали:

«На исполнении в отделении судебных приставов Ленинского района Тулы находится исполнительное производство, возбужденное на основании решения районного суда, об обязании гражданина освободить земельный участок путем демонтажа и вывоза насаждений (виноградная лоза), забора из металлической сетки, ворот, железобетонного блока и др. В установленный срок решение суда должник не исполнил.

Отметим, что в соответствии со ст. 107 ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскатель может воспользоваться правом произвести расходы на применение мер принудительного исполнения с последующим их возмещением за счет должника. В данном случае взыскатель воспользовался указанным правом и обеспечил соответствующее техническое обеспечение для исполнения требований судебного решения, о чем должник был уведомлен в установленном порядке.

Однако в связи с тем, что должник не предоставил в отделение судебных приставов документы, свидетельствующие о том, что в настоящее время в суде на рассмотрении находится встречный иск, исполнительные действия по освобождению земельного участка в настоящее время отложены».

Юрий Зотов со слезами на глазах смотрит на то, что осталось от трудов его жизни:

— Я виноградник считаю государственным, — говорит селекционер. — Мы работали всю жизнь за идею, что будем жить лучше! И вот уничтожен почти весь виноград... Здесь были сорта, которые прекрасно переносили заморозки до –40 градусов! Нигде в мире такого нет! Это же научное достижение. Вот там остались старые кусты, а от них были созданы новые. Это были шедевры...

И я не один тут работал. Со мной трудился такой ученый как Александр Потапенко. У него был тоже генофонд северного винограда, он высылал мне семена. Это был наш совместный труд. Ему было 85 лет, когда он умер. Так его виноградник выкупили немцы и все вывезли, а территорию перепахали. Наш русский виноград нужен в Германии, а в России он не нужен что ли? Второй по величине северный виноградник был как у меня, в Тульской области. Теперь и он под угрозой.

Вы понимаете, что такой генофонд? Это не производство. Это нужно собрать американские сорта, устойчивые к болезням, амурские - устойчивые к морозам, европейские - с высокими вкусовыми качествами, азиатские сорта. Потом мы их скрещиваем, создаем гибриды. Плодоносить они начинают лишь на седьмой год.

У меня уже нет запаса жизни, чтобы все это восстановить, вы понимаете?!

Мы просили их остановиться: ребят, у нас еще суд не закончился, подождите! Но никто не слушал. Самое молодое и самое перспективное снесли.

Как инженер стал селекционером

Юрий Зотов всю жизнь работал в оборонной промышленности инженером. Но это по второму образованию. По первому он - биолог. С 70-х годов прошлого века увлекся виноградом. Сначала просто сажал разные сорта винограда у себя на дачном участке в Петелино.

— К 2002 году у меня уже было много наработок в селекции и винограда, и грецкого ореха, и абрикосов. Площади же приусадебного участка не хватало. Решил взять в аренду участок в 2 га, который ранее принадлежал ЗАО «Парники», — рассказывает Юрий Зотов. — Администрация МО Ильинское и глава администрации Ленинского района Андрей Самошин не возражали против аренды, издали два постановления № 913 и 942 о передаче мне этого участка. Имея постановления на руках, я начал работать. Разбил сады, вскоре появились и первые успехи.

Параллельно пытался оформить договор аренды. Но под разными предлогами его со мной не заключали. Называли разные причины, а настоящая выяснилась спустя несколько лет. Я провел за свой счет кадастровые работы, размежевал участок. А когда с кадастровым планом вновь пришел оформлять договор аренды, главой администрации стал Михаил Иванцов.

Он мне сказал, что выделенный мне участок относится к землям поселений. Взять его в аренду я не могу, а вот купить могу — за 2 млн рублей.

Покупка оказалась виноградарю не по карману.

— Шел уже 2006 год. Сумма немаленькая. У меня просто не было таких денег. В ответ на это Иванцов вручил постановление, в котором говорилось, что я не заключил своевременно договор аренды, и поэтому земля выставлена на продажу.

Новым владельцем земли в 2006 году стал Андрей Стукалов, на тот момент тульский министр ЖКХ. В его собственности оказалось целых 11 га, в состав которых вошел и виноградник Юрия Зотова.

Через несколько лет — в 2015 году министр вместе с директором департамента строительства Василием Кунцевичем оказались фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. Будучи под следствием, 8 сентября 2015 года министр подарил земельный участок, на котором располагался виноградник Зотова, своему знакомому. Так следующим владельцем стал Александр Г.

Новый владелец вновь выставил участок на продажу. За участок в 11 га собственник просил 57 млн рублей. Зотов уже готов был выкупить по кадастровой стоимости ту часть, которую он возделывает, но Г. не согласился: всё или ничего.

Зотов начал писать обращения и обивать пороги администрации, правительства и губернатора. Но безрезультатно.

Не веря в то, что его государство оставит один на один с проблемой, Юрий Зотов продолжал работать. За 40 лет выведенные им сорта винограда неоднократно становились призерами самых разных выставок.

В сентябре 2023 года один из его виноградов получил медаль на Всероссийской выставке селекционных достижений.

Также были успехи и в выведении зимостойких видов абрикосов, персиков и слив. Юрия Зотова давно знали и ценили в других регионах, приглашали читать лекции по садоводству и виноградарству.

Но для местных властей ценности достижений в селекционном деле оказалось недостаточно — все лишь разводили руками.

Судебные разбирательства

В 2020 году Г. подал иск к Зотову об освобождении «путем демонтажа и вывоза насаждений виноградной лозы, а также всего имущества с территории и наложения запрета на пользование земельным участком как целиком так и в части». Владелец земли заявил, что неоднократно предлагал Зотову платить за аренду, но тот упорно отказывался — из-за этого Г. нес материальные убытки.

26 октября 2020 года Ленинский районный суд полностью удовлетворил требования Г. Он обратился в суд с иском к Зотову Ю.В. о взыскании с него в размере 1 620 000 руб. в качестве неосновательного обогащения.

Адвокат Зотова просил применить срок исковой давности и отказать в удовлетворении иска, поскольку постановления ЗАО «Парники» и МО Ильинское никто не отменял и не оспаривал, и Зотов добросовестно использовал данный земельный участок.

Тяжбы идут до сих пор. Сейчас Тульский областной суд вновь рассматривает спор виноградаря и землевладельца.