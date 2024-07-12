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GONE.Fludd

GONE.Fludd

24 ноября в Concert Hall выступит GONE.Fludd.

GONE.Fludd — это молодой, но опытный хип-хоп-артист, который изначально зарекомендовал себя громкими хитами и яркими клипами: «Мамбл», «Сахарный человек», «Кубик льда» и другие, набравшие миллионы прослушиваний и просмотров. Это артист, который знает, что строгое следование образу и прихотям аудитории после супер-успешных альбомов Boys Don’t Cry и «Суперчуитс» — худший вариант развития музыкальной карьеры. Именно поэтому Фладд постоянно экспериментирует, как в рамках хип-хопа, так и в музыке в целом. Выпустив релизы по типу Voodoo Child и «Одиночная психическая атака», он доказал, что в палитре есть не только яркие и кричащие цвета, но и глубокие оттенки.

Ему удалось выйти из кризиса и прилипчивого амплуа вечно радостного парня с цветными волосами и странным сленгом. Он вырос как артист, уйдя в серьезные темы, но не потеряв искру и задор, которые сделали его популярным. GONE.Fludd — это рваные ритмы, мега-динамичные треки, но вдумчивая и серьезная лирика. Именно факт, что человек не может быть только весёлым или только грустным сделал его известнее, популярнее и понятнее для любой аудитории слушателей.

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
24 ноября 2024, воскресенье
20:00
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