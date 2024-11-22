Детский гинеколог: Некоторые мамы не видят беременность дочки

Ольга Бакина рассказала, когда вести девочку на первый «женский» медосмотр и почему подростки просят мам выйти из кабинета.

— Я занимаюсь детской гинекологией с 90-х. Тогда как таковой специализации «детский гинеколог» не было, она только зарождалась. Хотя мы, врачи, рассматриваем девочку как маленькую женщину; в детской гинекологии очень много нюансов. Я занималась самообразованием, прошла специализацию в Петербурге. Сейчас я внештатный гинеколог детско-юношеского возраста минздрава Тульской области, веду прием в женской консультации областного перинатального центра в Туле, 2-й проезд Гастелло.

— Когда нужно показывать девочку гинекологу?

— Первый раз девочку осматривает неонатолог сразу после рождения. Если у него возникают вопросы по поводу строения половых органов новорожденной, зовут нас, детских гинекологов.

Обязательные осмотры — в год, в три, в шесть лет. Если нет никаких жалоб, то следующий осмотр — в 13, 15, 16 и 17 лет. После этого девушка должна посещать гинеколога ежегодно.

Если при плановых посещениях поликлиники педиатр что-то заметил, например какие-то отклонения в строении, развитии половых органов, выделения, он направит маму с дочкой к детскому гинекологу на консультацию.

Сейчас по законодательству на прием к детскому гинекологу девочка до 15 лет приходит обязательно с мамой, которая подписывает согласие на осмотр.

С 15 лет девочка тоже может прийти с мамой, но согласие на осмотр подписывает уже сама. И если она не хочет, чтобы осмотр на кресле проходил в присутствии мамы, то маме придется выйти из кабинета.

По нашему законодательству если на осмотре выясняется, что девочка вступила в половую жизнь до 16 лет, врач должен об этом сообщить в соответствующие органы. Хотя тут тоже очень много нюансов. Например, если половой контакт случился даже до 15 лет, но по согласию сторон, это не будет считаться причинением вреда здоровью. А с другой стороны, если партнер уже совершеннолетний, ему грозит статья за совращение малолетней.

Бывают случаи, когда на прием приходит… беременная девочка. Наблюдать ее мы тоже будем вместе с мамой. Но если будет зарегистрирован брак, то маму на прием больше не допустят.

Коснусь еще одного сложного случая — аборт у несовершеннолетней. О таких случаях мы также ставим в известность органы опеки.

— С какого возраста сейчас девочки-подростки начинают жить половой жизнью?

— Средний возраст начала половой жизни у девочек сейчас — 14 лет.

Но не это главное. Важно, чтобы в семье были доверительные отношения между родителями и ребенком. Чтобы девочка сказала маме, что с ней произошло.

Я убеждена, что половое просвещение, образование, репродуктивное здоровье — все идет из семьи. А у нас, к сожалению, сейчас теплое душевное общение с родными заменяет телефон. Родители мало общаются с детьми.

Кто-то вспомнит, что были в школе раньше уроки этики и психологии семейной жизни. Я тоже выходила в школы, проводила уроки для девочек. Мы учили гигиене половых органов, рассказывали, как устроены девочки и мальчики, а старшеклассникам — о заболеваниях, передающихся половым путем, о том, как предохраняться от ЗППП и нежелательной беременности. Были у нас лекции и в роддоме — курс «Планирование семьи». Приходили подростки с 13 лет и старше. Занятия были раздельные для мальчиков и девочек. И темы были актуальные на все времена — как осматривать свои молочные железы, как пользоваться презервативом.

Сейчас это запрещено, вернее, такие лекции и уроки возможны только при согласии и в присутствии родителей. Хорошо это или плохо? Как показывает мой опыт, доходчиво и грамотно говорить на такие темы большинство родителей не умеет.

Конечно, сейчас есть интернет. А вы уверены, что дети смотрят нормальный просветительский канал? Даже если его ведет врач, контент может быть не для детей и подростков.

Еще раз повторюсь, что родители, а мамы особенно, должны быть внимательны к своим детям. В моей практике, увы, бывали случаи, когда на прием приходили беременные девочки на сроке 20 недель, а мамы ничего не замечали!

— Расскажите о правильной гигиене для девочек. Раньше были марлевые подгузники и детская присыпка. Сейчас средств — глаза разбегаются. Какие советуют врачи? Что скажете про памперсы и прокладки?

— Начнем с памперсов. Их нужно менять регулярно, а не раз в полдня, как делают некоторые. В памперсах у детской кожи и слизистых нет контакта с воздухом. И это может привести к различным дерматозам, воспалительным процессам половых органов. Кстати, аналогичное отношение у нас, гинекологов, к ежедневным женским прокладкам.

Если ребенок начал сидеть, у него надо закреплять навык ходить на горшок. Сейчас родители не заморачиваются по этому поводу — «в детсаду научат». На прием к детскому гинекологу перед детским садом приводят девочек 3 лет в памперсах. Считаю это упущением родителей. Совсем несложно после сна и приема пищи высаживать ребенка на горшок. И он очень быстро привыкнет делать это сам. И памперсы будут не нужны.

Всем родителям твержу: для подмывания детей грудного возраста не надо использовать никакие моющие средства. Детское мыло или мягкие детские моющие средства используем, только если испачкано возле анального отверстия.

Последовательность подмывания ребенка такая: сначала моем попку от промежности к спинке, затем моем руки и только после этого — промежность. Для удобства держать ребенка надо спинкой к себе. С 5 лет ребенок должен уметь подмываться самостоятельно. Кстати, точно так же должны подмываться и сами родители, все взрослые.

Могут ли быть у маленькой девочки выделения из половых органов? Норма — 1-1,5 мл в день, полосочка на трусиках в конце дня. И так до 10 лет. Ребенок не должен жаловаться на зуд, дискомфорт, кожа вокруг половых органов не должна быть красной. Трусики меняем каждый день, стираем отдельно от другого белья. Белье должно быть хлопчатобумажным.

Кстати, для девочек-подростков и взрослых женщин тоже предпочтительнее хлопчатобумажное белье, не кружевное, не стринги. Если женщина целый день носит синтетическое белье, сидит в колготках, то ее слизистые страдают, без доступа воздуха может возникнуть дисбиоз влагалища.

— Первые месячные. Как объяснить дочке, что с ней? Что делать, если у нее болит живот?

— Средний возраст наступления менструаций у девочек — 9-10 лет. Да, месячные «помолодели», раньше было 12-13 лет.

Психологически готовить девочку к этому моменту нужно заранее. Обычно месячные наступают через два года после появления вторичных половых признаков. Если не знаете, как объяснить дочери происходящее с ней — приходите к гинекологу. Мы научим.

Первые несколько лет месячные могут быть нерегулярными. Но не это главное. Мамы должны обратить внимание на продолжительность менструаций — не более 8 дней. Если дольше и очень обильные — срочно бежим к гинекологу. Что считаем обильными или даже кровотечением? Ситуацию, когда девочка сменила три прокладки за час. Вообще, прокладки надо менять каждые 2 часа, летом в жару можно почаще.

Месячные не должны быть болезненными.

Небольшой дискомфорт может быть — за счет анатомии матки, ее расположения. Если боли сильные, девочку надо показать врачу. Боль может сигнализировать о заболевании половой сферы, например об эндометриозе. Некоторые мамы из своего опыта пытаются давать но-шпу и другие спазмолитики. Они не помогут, потому что это менструальная боль, она не связана с мышечным спазмом. Какое обезболивание использовать — подскажет гинеколог. Обычно это нестероидные противовоспалительные.

— Расскажите о прививке от рака шейки матки

— В официальный план прививок она не входит. Но на медучреждения выделено определенное количество вакцины Гардасил. Это вакцина против 4 типов вируса папилломы человека, наиболее агрессивных, которые и вызывают рак. Мы прививаем девочек с 10 лет, двукратно, с интервалом в полгода. Никакой особой подготовки перед прививкой не требуется, просто ребенок должен быть здоров, без признаков ОРЗ и проч. В частных клиниках прививка стоит около 20 тысяч рублей.

Гинекологи советуют делать прививку и молодым женщинам до 25 лет, если у них не много половых партнеров.

Для справки. Рак шейки матки — злокачественная опухоль слизистой цервикального канала. Встречается в 15% случаев всех злокачественных новообразований женской репродуктивной системы. Характеризуется длительным бессимптомным течением, что приводит к поздней диагностике и неблагоприятному прогнозу. Имеется четко прослеживаемый причинный фактор — носительство вируса папилломы человека.

— Есть ли сейчас проблема заболеваний, передающихся половым путем, в подростковой среде? Чем это опасно?

— ЗППП опасны последствиями, например эрозиями на шейке матки. А это ворота для инфекции, в дальнейшем возможны воспалительные процессы, бесплодие, преждевременные роды и проч. Именно поэтому всех женщин, которые планируют беременность, мы обследуем на скрытые инфекции, чтобы пролечить их до наступления беременности.

Если девочка жалуется на выделения, неприятный запах, нужно сдавать мазок и определять, какая инфекция и чем ее лечить. Кстати, это может быть не только ЗППП, но и дисвагиноз, проще говоря, дисбаланс нормальной и условно-патогенной флоры влагалища. И в этом случае нужно обращаться к врачу, а не использовать препараты, что в аптеке посоветовали.

— Что нужно делать или, наоборот, не делать девочке-подростку, девушке, чтобы ТАМ все было здоровое, красивое, чтобы получать позже удовольствие от интимной близости, легко беременеть и рожать?

— Я буду неоригинальна. Здоровое питание, правильная гигиена, физкультура, нормальный сон, свежий воздух и солнце, отсутствие вредных привычек. Ну а если вдруг что-то беспокоит, не надо лечиться в интернете. Приходите к врачу!