Что входит в диспансеризацию после 45 лет?

«Расскажите, пожалуйста, что входит в диспансеризацию от 45 до 50 лет?» — спросила у редакции Марина В. из Новомосковска.
На вопрос Марины мы попросили ответить специалистов ОМС Капитал-МС.
В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию проходят один раз в 3 года. В возрасте 40 лет и старше — один раз в год. Что же касается диспансеризации взрослых от 45 до 50 лет, то она должна выглядеть так.
Первый этап диспансеризации для этой возрастной категории включает:
1. Профилактический медицинский осмотр входит в первый этап диспансеризации:
- измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
- определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод);
- определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается экспресс-метод);
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска;
- флюорография легких 1 раз в 2 года (не проводится, если в предыдущем календарном году, или в год проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки);
- электрокардиография в покое (проводится 1 раз в год);
- измерение внутриглазного давления (проводится 1 раз в год);
- прием по результатам профилактического медицинского осмотра.
- опрос и анкетирование, определение факторов риска заболевания хроническими неинфекционными заболеваниями
2. Скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний:
- для женщин: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое исследование;
- для женщин — маммография;
- для мужчин в возрасте 50 лет: определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови;
- для пациентов обоих полов в возрасте 40 лет и старше: исследование кала на скрытую кровь.
- профилактический осмотр на визуальное выявление онкологических заболеваний: кожных покровов и слизистых, ротовой полости, пальпация щитовидной железы и периферических лимфатических узлов.
3. Краткое профилактическое консультирование.
Если в течение последних 12 месяцев вы сдавали какие-либо из перечисленных анализов или проходили какие-либо из перечисленных обследований, их результаты могут быть включены в диспансеризацию.
Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния).