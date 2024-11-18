Что входит в диспансеризацию после 45 лет?

«Расскажите, пожалуйста, что входит в диспансеризацию от 45 до 50 лет?» — спросила у редакции Марина В. из Новомосковска.

На вопрос Марины мы попросили ответить специалистов ОМС Капитал-МС.

В возрасте от 18 до 39 лет диспансеризацию проходят один раз в 3 года. В возрасте 40 лет и старше — один раз в год. Что же касается диспансеризации взрослых от 45 до 50 лет, то она должна выглядеть так.

Первый этап диспансеризации для этой возрастной категории включает:

1. Профилактический медицинский осмотр входит в первый этап диспансеризации:

измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;

измерение артериального давления;

проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);

определение уровня общего холестерина в крови (допускается экспресс-метод);

определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается экспресс-метод);

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска;

флюорография легких 1 раз в 2 года (не проводится, если в предыдущем календарном году, или в год проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки);

электрокардиография в покое (проводится 1 раз в год);

измерение внутриглазного давления (проводится 1 раз в год);

прием по результатам профилактического медицинского осмотра.

опрос и анкетирование, определение факторов риска заболевания хроническими неинфекционными заболеваниями

2. Скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний:

для женщин: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое исследование;

для женщин — маммография;

для мужчин в возрасте 50 лет: определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови;

для пациентов обоих полов в возрасте 40 лет и старше: исследование кала на скрытую кровь.

профилактический осмотр на визуальное выявление онкологических заболеваний: кожных покровов и слизистых, ротовой полости, пальпация щитовидной железы и периферических лимфатических узлов.

3. Краткое профилактическое консультирование.

Если в течение последних 12 месяцев вы сдавали какие-либо из перечисленных анализов или проходили какие-либо из перечисленных обследований, их результаты могут быть включены в диспансеризацию.

Второй этап диспансеризации проводится с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния).