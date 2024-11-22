Полицейские вернули тулячке угнанный у неё Volkswagen Tiguan

Фото Артёма Жильцова

На раскрытие преступления ушли всего сутки.

В дежурную часть отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Туле обратилась 47-летняя женщина. Она сообщила, что с территории частного дома в д. Ивановка у неё угнали Volkswagen Tiguan.

Сыщики провели оперативные мероприятия и выяснили, что кроссовер похитил безработный и ранее неоднократно судимый 41-летний житель областного центра. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст. 91 УПК РФ.