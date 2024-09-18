Евгений Чебатков
25 ноября в Городском концертном зале выступит Евгений Чебатков — стендап комик, известный своим ярким стилем и оригинальными шутками.
Комик активен и на сцене и за её пределами, от этого в его комедии постоянно много жизни, много новых граней и неожиданных поворотов. Энергично, смешно и очень эмоционально — так проходят все его выступления.
Евгений не прибегает в своей комедии к пошлости и нецензурной брани, отчего его живые шоу подходят для людей совершенно разных поколений.
Стоимость: от 2000 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
25 ноября 2024, понедельник
19:00