  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Евгений Чебатков - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Евгений Чебатков

Евгений Чебатков

25 ноября в Городском концертном зале выступит Евгений Чебатков — стендап комик, известный своим ярким стилем и оригинальными шутками.

Комик активен и на сцене и за её пределами, от этого в его комедии постоянно много жизни, много новых граней и неожиданных поворотов. Энергично, смешно и очень эмоционально — так проходят все его выступления.

Евгений не прибегает в своей комедии к пошлости и нецензурной брани, отчего его живые шоу подходят для людей совершенно разных поколений.

Стоимость: от 2000 руб.
 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
25 ноября 2024, понедельник
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.