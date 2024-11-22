Финал «Оружейной лиги» КВН и последний домашний матч «Арсенала» в этом году: выходные в Туле

А еще концерт FRIENDLY THUG 52 NGG и фестиваль настольных игр «Горыныч» — в нашем обзоре выходных.

Когда: 23 ноября, суббота, 16.00. Где: Центральный стадион «Арсенал».

23 ноября на Центральном стадионе состоится матч «Арсенал» — «Тюмень». Финал Оружейной лиги КВН Когда: 24 ноября, воскресенье, 16.00. Где: Актовый зал 9-го корпуса ТулГУ.

24 ноября в актовом зале 9-го корпуса ТулГУ пройдёт финал «Оружейной лиги» КВН.



В финале встретятся четыре команды, ставшие лучшими в этом сезоне. За звание чемпиона поборются коллективы: «На диване» (Тула), «Патриоты юмора» (Плавск), «Ангелы Чарли» (Тула — Белгород), «Таков путь» (Москва). FRIENDLY THUG 52 NGG Когда: 23 ноября, суббота, 19.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: от 1200 руб.

23 ноября в Concert Hall пройдет большой сольный концерт FRIENDLY THUG 52 NGG. Горыныч Когда: 23 ноября, суббота, 11.00. Где: Творческий кластер «Октава».

23 ноября в «Октаве» состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч». Машина добра Когда: 24 ноября, воскресенье, 12.00. Где: ТЦ «Сарафан», на 2-м этаже в переходе из второго в первый корпус.



24 ноября в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра». Творческая встреча с Алексеем Пирязевым Когда: 23 ноября, суббота, 17.00. Где: Творческий кластер «Октава», лекторий библиотеки, 1 этаж.

23 ноября в кластере «Октава» пройдет творческая встреча с Алексеем Пирязевым — «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа или как вернуть себе хобби». Дисциплина Безбольной Биты Когда: 23 ноября, суббота, 19.00. Где: Кафе «Волна» в «Октаве».

Стоимость: от 450 рублей.

23 ноября в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет квартирник пост-панк коллектива «Дисциплина Безбольной Биты». Thomas Mraz Когда: 23 ноября, суббота, 22.00. Где: Клуб «Тульский Токарев».

23 ноября в «Тульском Токареве» Thomas Mraz сыграет диджей-сет. Пиковая дама Когда: 23 ноября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр .





23 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

а что в кино? Субстанция

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс (Деми Мур) осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью (Маргарет Куолли). Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать…