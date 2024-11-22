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Финал «Оружейной лиги» КВН и последний домашний матч «Арсенала» в этом году: выходные в Туле

Финал «Оружейной лиги» КВН и последний домашний матч «Арсенала» в этом году: выходные в Туле

А еще концерт FRIENDLY THUG 52 NGG и фестиваль настольных игр «Горыныч» — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» — «Тюмень»

Когда: 23 ноября, суббота, 16.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» — «Тюмень»

23 ноября на Центральном стадионе состоится матч «Арсенал» — «Тюмень». 

 

Финал Оружейной лиги КВН

Когда: 24 ноября, воскресенье, 16.00.

Где: Актовый зал 9-го корпуса ТулГУ.

Финал Оружейной лиги КВН

24 ноября в актовом зале 9-го корпуса ТулГУ пройдёт финал «Оружейной лиги» КВН.

В финале встретятся четыре команды, ставшие лучшими в этом сезоне. За звание чемпиона поборются коллективы: «На диване» (Тула), «Патриоты юмора» (Плавск), «Ангелы Чарли» (Тула — Белгород), «Таков путь» (Москва).

 

FRIENDLY THUG 52 NGG

Когда: 23 ноября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.

FRIENDLY THUG 52 NGG

23 ноября в Concert Hall пройдет большой сольный концерт FRIENDLY THUG 52 NGG.

 

Горыныч

Когда: 23 ноября, суббота, 11.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Горыныч

23 ноября в «Октаве» состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч».

 

Машина добра

Когда: 24 ноября, воскресенье, 12.00.

Где: ТЦ «Сарафан», на 2-м этаже в переходе из второго в первый корпус.

Машина добра

24 ноября в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра».

 

Творческая встреча с Алексеем Пирязевым

Когда: 23 ноября, суббота, 17.00.

Где: Творческий кластер «Октава», лекторий библиотеки, 1 этаж.

Творческая встреча с Алексеем Пирязевым

23 ноября в кластере «Октава» пройдет творческая встреча с Алексеем Пирязевым — «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа или как вернуть себе хобби».

 

Дисциплина Безбольной Биты

Когда: 23 ноября, суббота, 19.00.

Где: Кафе «Волна» в «Октаве».
Стоимость: от 450 рублей.

Oksíoma

23 ноября в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет квартирник пост-панк коллектива «Дисциплина Безбольной Биты».

 

Thomas Mraz

Когда: 23 ноября, суббота, 22.00.

Где: Клуб «Тульский Токарев».

Thomas Mraz

23 ноября в «Тульском Токареве» Thomas Mraz сыграет диджей-сет.

 

Пиковая дама

Когда: 23 ноября, суббота, 18.30.
Где: Тульский камерный драматический театр.
 

Пиковая дама

23 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

 

а что в кино?

Субстанция

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Автор:
вчера, в 16:56 +1
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