Финал «Оружейной лиги» КВН и последний домашний матч «Арсенала» в этом году: выходные в Туле

«Арсенал» — «Тюмень»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
23 ноября на Центральном стадионе состоится матч «Арсенал» — «Тюмень».
Финал Оружейной лиги КВН
Где: Актовый зал 9-го корпуса ТулГУ.
24 ноября в актовом зале 9-го корпуса ТулГУ пройдёт финал «Оружейной лиги» КВН.
В финале встретятся четыре команды, ставшие лучшими в этом сезоне. За звание чемпиона поборются коллективы: «На диване» (Тула), «Патриоты юмора» (Плавск), «Ангелы Чарли» (Тула — Белгород), «Таков путь» (Москва).
FRIENDLY THUG 52 NGG
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1200 руб.
23 ноября в Concert Hall пройдет большой сольный концерт FRIENDLY THUG 52 NGG.
Горыныч
Где: Творческий кластер «Октава».
23 ноября в «Октаве» состоится фестиваль настольных и ролевых игр «Горыныч».
Машина добра
Где: ТЦ «Сарафан», на 2-м этаже в переходе из второго в первый корпус.
24 ноября в ТЦ «Сарафан» пройдет выставка-пристройство «Машина добра».
Творческая встреча с Алексеем Пирязевым
Где: Творческий кластер «Октава», лекторий библиотеки, 1 этаж.
23 ноября в кластере «Октава» пройдет творческая встреча с Алексеем Пирязевым — «Намобилкус — терапия для репортажного фотографа или как вернуть себе хобби».
Дисциплина Безбольной Биты
Где: Кафе «Волна» в «Октаве».
Стоимость: от 450 рублей.
23 ноября в кафе «Волна» в «Октаве» пройдет квартирник пост-панк коллектива «Дисциплина Безбольной Биты».
Thomas Mraz
Где: Клуб «Тульский Токарев».
23 ноября в «Тульском Токареве» Thomas Mraz сыграет диджей-сет.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
23 ноября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.