24 ноября в актовом зале 9-го корпуса ТулГУ пройдёт финал «Оружейной лиги» КВН.



В финале встретятся четыре команды, ставшие лучшими в этом сезоне. За звание чемпиона поборются коллективы: «На диване» (Тула), «Патриоты юмора» (Плавск), «Ангелы Чарли» (Тула — Белгород), «Таков путь» (Москва).

Всем командам предстоит попробовать свои силы в четырех конкурсах: приветствие, импровизация, капитанский конкурс и музыкальное домашнее задание.



Чемпион Официальной Оружейной лиги КВН выступит на финальном этапе проекта «Кубок чемпионов. Наставники», который пройдет в рамках 36-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025» в городе Сочи.

Бесплатные билеты можно получить по ссылке.