  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. События
  4. Финал Оружейной лиги КВН - События Тулы и области - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Финал Оружейной лиги КВН

Финал Оружейной лиги КВН

24 ноября в актовом зале 9-го корпуса ТулГУ пройдёт финал «Оружейной лиги» КВН.

В финале встретятся четыре команды, ставшие лучшими в этом сезоне. За звание чемпиона поборются коллективы: «На диване» (Тула), «Патриоты юмора» (Плавск), «Ангелы Чарли» (Тула — Белгород), «Таков путь» (Москва).
Всем командам предстоит попробовать свои силы в четырех конкурсах: приветствие, импровизация, капитанский конкурс и музыкальное домашнее задание.

Чемпион Официальной Оружейной лиги КВН выступит на финальном этапе проекта «Кубок чемпионов. Наставники», который пройдет в рамках 36-го Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2025» в городе Сочи.
Бесплатные билеты можно получить по ссылке.

Где и когда?
Концертный зал ТулГУ
Тула , проспект Ленина, 92
24 ноября 2024, воскресенье
16:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.