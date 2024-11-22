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Вздутие вен на руках: в чем причина и можно ли это вылечить
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Вздутие вен на руках: в чем причина и можно ли это вылечить

Решить проблему можно. Тульский центр диагностики и лечения знает, как помочь в такой ситуации.

Узловатые, выпирающие вены на руках видели многие. Если опасности для здоровья это в целом не несет, то с эстетической точки зрения это зачастую серьезная проблема.

С такой проблемой сталкиваются как женщины, так и мужчины. Но если последних расширенные вены на руках, как правило, мало волнуют, то для многих женщин, особенно в молодом возрасте, такие руки являются большой проблемой.

Причина этого — варикозное расширение вен. На руках это происходит реже, чем на ногах, однако доставляет не меньше дискомфорта.

Варикозному расширению вен на кистях способствуют такие факторы:

  • наследственная предрасположенность;
  • возраст старше 40 лет;
  • физическая работа;
  • гормональные изменения в организме.

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Зорий Казьмин, главный врач Тульского центра диагностики и лечения, кандидат медицинских наук, сосудистый хирург, врач высшей категории:

— Часто пациенты, приходящие на первый прием, рассказывают, что другие специалисты их убеждали: варикоз на руках — это неопасно, нужно смириться и принять эту особенность, потому что якобы вылечить это невозможно. Однако многим сложно смириться, это сказывается на самооценке и эмоциональном состоянии пациентки: она стесняется своих рук, выполняет дома какие-то упражнения с поднятием рук, чтобы увеличить отток крови, а днем старается скрыть их под перчатками даже в теплое время года.

Флебологи Тульского центра диагностики и лечения специализируются на этой проблеме и имеют большой опыт эффективного лечения варикоза рук.

Современная малоинвазивная флебология позволяет это делать быстро, эстетично и безболезненно.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Ультразвуковое исследование, проводимое опытным флебологом Тульского центра диагностики и лечения, установит степень поражения вен и венозных клапанов и оценит проходимость подкожных и глубоких вен, после чего будет составлен план лечения.

— Современные малоинвазивные методы лечения под контролем ультразвуковой диагностики в большинстве случаев позволяют эффективно вылечить варикозные вены на руках. Процедура безболезненна и позволяет вести свой привычный образ жизни, работать практически без ограничений. Небольшие синяки и полосы гиперпигментации обычно проходят через 10-15 дней.

В редких запущенных случаях потребуется минифлебэктомия или эндовазальная лазерная облитерация. Эти процедуры также практически безболезненны, проводятся в амбулаторных условиях, без разрезов и послеоперационных шрамов.

Принцип Тульского центра диагностики и лечения  доступные цены на лечение для пациента с любым достатком.

Также в Тульском центре диагностики можно пройти колоно- и гастроскопию во сне и без.

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ул. Металлургов, 108

+7 953 953-41-17, 
+7 (4872) 58-54-42,
+7 (4872) 33-83-03.

phlebocentr.ru/tula

 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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вчера, в 15:20
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ТулаТульская область
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Тульский центр диагностики и лечения

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