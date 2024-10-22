26 ноября в Городском концертном зале с программой «Собираем друзей!» выступит Лена Василёк.



Лена Василёк – поэт, композитор, певица, автор хитов группы

«Белый День». Такие известные песни в эстрадно-народном жанре,

как:

«Галина» (Живёт-живёт в этом доме Галина...);

«Деревенька» (В золочёной церкви нас с тобой венчали...);

«Мама» (Я приеду к тебе, моя мама!);

«Свекровушка» (Мы с тобою, как подружки...);

«Именинница» (Не будем мы звать тебя по отчеству) и многие другие.

Выступления Лены Василёк – это удивительно эмоциональное

красочное действие, в котором песни гармонично переплетаются со

стихотворениями автора, идущими из самого сердца. ирают полные залы благодарных зрителей по всей

России!



Стоимость: от 1200 руб.

