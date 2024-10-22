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Лена Василёк

Лена Василёк

26 ноября в Городском концертном зале с программой «Собираем друзей!» выступит Лена Василёк.

Лена Василёк – поэт, композитор, певица, автор хитов группы
«Белый День». Такие известные песни в эстрадно-народном жанре,
как:

  • «Галина» (Живёт-живёт в этом доме Галина...);
  • «Деревенька» (В золочёной церкви нас с тобой венчали...);
  • «Мама» (Я приеду к тебе, моя мама!);
  • «Свекровушка» (Мы с тобою, как подружки...);
  • «Именинница» (Не будем мы звать тебя по отчеству) и многие другие.

Выступления Лены Василёк – это удивительно эмоциональное
красочное действие, в котором песни гармонично переплетаются со
стихотворениями автора, идущими из самого сердца. ирают полные залы благодарных зрителей по всей
России!

Стоимость: от 1200 руб.
 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
26 ноября 2024, вторник
19:00
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