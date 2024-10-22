Лена Василёк
26 ноября в Городском концертном зале с программой «Собираем друзей!» выступит Лена Василёк.
Лена Василёк – поэт, композитор, певица, автор хитов группы
«Белый День». Такие известные песни в эстрадно-народном жанре,
как:
- «Галина» (Живёт-живёт в этом доме Галина...);
- «Деревенька» (В золочёной церкви нас с тобой венчали...);
- «Мама» (Я приеду к тебе, моя мама!);
- «Свекровушка» (Мы с тобою, как подружки...);
- «Именинница» (Не будем мы звать тебя по отчеству) и многие другие.
Выступления Лены Василёк – это удивительно эмоциональное
красочное действие, в котором песни гармонично переплетаются со
стихотворениями автора, идущими из самого сердца. ирают полные залы благодарных зрителей по всей
России!
Стоимость: от 1200 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
26 ноября 2024, вторник
19:00