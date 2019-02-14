Мастер-класс по валянию. Брелок «Богатырский конь»

В музее «Тульские древности» пройдет мастер-класс по изготовлению подарка к 23 февраля — брелочка «богатырский конь».

Он станет не только необычным, но и эксклюзивным. Каждый участник мастер-класса сможет сам выбрать цвета для своей миниатюры. Фигурка лошадки получится динамичной — в работе будут использоваться специальные шаблоны. А вот насколько шикарными гривой и хвостом наградить своего коня — решать каждому создателю.

Стоимость: 100 р.