Мастер-класс по валянию. Брелок «Богатырский конь»
В музее «Тульские древности» пройдет мастер-класс по изготовлению подарка к 23 февраля — брелочка «богатырский конь».
Он станет не только необычным, но и эксклюзивным. Каждый участник мастер-класса сможет сам выбрать цвета для своей миниатюры. Фигурка лошадки получится динамичной — в работе будут использоваться специальные шаблоны. А вот насколько шикарными гривой и хвостом наградить своего коня — решать каждому создателю.
Стоимость: 100 р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
16 февраля 2019, суббота
17:00