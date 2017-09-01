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Магнит с символикой Тулы

Магнит с символикой Тулы

Дом-музей В. В. Вересаева продолжает цикл мероприятий «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» и предлагает поучаствовать в мастер-классе по изготовлению магнита с тульской символикой. Мероприятие приурочено ко Дню Города.

Главным организатором и вдохновителем проекта «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» является тульский мастер Наталия Томенчук.

Наталья расскажет о том, как экономно и быстро изготовить состав для лепки — ведь он понадобится для изготовления объемной части магнита. А затем все участники мастер-класса изготовят авторский сувенирный магнит, который станет стильным украшением каждого дома.

Цена входного билета 250 Р. Телефон для справок 56−77−31.

Где и когда?
Дом-музей В.В. Вересаева
Тула, улица Гоголевская, 82
9 сентября 2017, суббота
17:00
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