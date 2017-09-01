Магнит с символикой Тулы
Дом-музей
Главным организатором и вдохновителем проекта «Творческая мастерская Мадам Бох'Ту» является тульский мастер Наталия Томенчук.
Наталья расскажет о том, как экономно и быстро изготовить состав для лепки — ведь он понадобится для изготовления объемной части магнита. А затем все участники мастер-класса изготовят авторский сувенирный магнит, который станет стильным украшением каждого дома.
Цена входного билета 250 Р. Телефон для справок 56−77−31.
Где и когда?
Тула, улица Гоголевская, 82
9 сентября 2017, суббота
17:00